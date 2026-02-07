Konkordato süreci sonlandırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine ihale yasağı

Konkordato süreci sonlandırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine ihale yasağı
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yüzlerce yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay Temizlik şirketine ihalelere giriş yasağı geldi.

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve yüzlerce yıla kadar hapsi istendiği halde tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Bilginay Temizlik isimli şirketi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalelerden men edildi.

Aziz İhsan Aktaş’ın şirketindeki konkordato süresinden önce kaldırıldıAziz İhsan Aktaş’ın şirketindeki konkordato süresinden önce kaldırıldı

KONKORDATO SÜRESİNDEN 5 AY ÖNCE SONLANDIRILMIŞTI

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacı tarafın feragati üzerine şirket hakkında devam eden konkordato (iflas koruma) davasını, süresinden 5 ay önce, 29 Ocak 2026 tarihinde sonlandırarak, şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirleri kaldırmıştı.

Bu karar, teknik olarak şirketin yeniden kamu ihalelerine katılabilmesinin önünü açıyordu.

KARARDAN 5 GÜN SONRA İHALELERDEN MEN EDİLDİ

Ancak karardan sadece 5 gün sonra, 3 Şubat 2026 tarihinde yeni bir idari yaptırım devreye girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi'nin 2024 yılına ait bir ihalesini gerekçe göstererek şirket hakkında 1 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklama kararı aldı.

whatsapp-image-2026-02-06-at-23-11-42-1.jpg

1 YIL BOYUNCA İHALELERE GİREMEYECEK

Bakanlığın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na dayandırdığı yasaklama kararı ile birlikte, TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketin 3 Şubat 2027 tarihine kadar herhangi bir kamu ihalesine girmesi hukuken imkansız hale geldi.

whatsapp-image-2026-02-06-at-23-05-51.jpg

Süreç, şirket sahibi Aziz İhsan Aktaş’ın önümüzdeki hafta mahkemede ifade vermesinden hemen önce yaşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

