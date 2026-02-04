Aziz İhsan Aktaş’ın şirketindeki konkordato süresinden önce kaldırıldı

Halktv.com.tr - ÖZEL

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/226 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülen davada, 29 Ocak 2026 tarihinde kararını açıkladı.

Mahkeme, alacaklı Arslancan Kurumsal Ltd. Şti. tarafından açılan konkordato talebinin, davacı tarafın feragati nedeniyle reddedilmesine hükmetti.

ŞİRKET ÜZERİNDEKİ TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Şirket hakkında daha önce verilen ve 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam etmesi öngörülen "Kesin Mühlet" kararı iptal edildi.

Kararla birlikte şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına ve ilgili kurumlara durumun bildirilmesine karar verildi. Süreci yönetmek üzere atanan Konkordato Komiserler Kurulu’nun görevine son verildi.

KONKORDATO KORUMASI SÜRESİNDEN 5 AY ÖNCE SONLANDIRILDI

Aktaş’ın şirketi Bilginay Temizlik Hizmetleri için hukuki süreç 19 Mart 2025 tarihinde alınan 3 aylık geçici mühlet kararı ile başlamıştı. Yapılan incelemelerin ardından mahkeme, 19 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete 1 yıl süreyle "Kesin Mühlet" vermişti.

Normal şartlarda Haziran 2026’ya kadar sürmesi beklenen konkordato koruması, 29 Ocak 2026 tarihli feragat kararıyla birlikte süresinden 5 ay önce sonlandırılmış oldu.

ARTIK İHALELERE DE KATILABİLECEK

Karar ile birlikte, İcra İflas Kanunu’nun 294, 295, 296 ve 297. maddelerinde düzenlenen konkordato koruma sonuçları şirket için geçerliliğini yitirdi.

Şirket, konkordato statüsünden çıkarak normal ticari ve hukuki yükümlülüklerine geri döndü. TMSF yönetimindeki şirket artık ihalelere de katılabilecek.