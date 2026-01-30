Aziz İhsan Aktaş’ı koruma duvarına alanlar kayyum çalışanı çıktı!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 27 Ocak'ta başlayan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, suç örgütü lideri olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın, duruşmaya koruma ordusu ile VIP girişten gelmesi tartışmalara yol açmıştı.

'Çete reisi' Aziz İhsan Aktaş vekillerin bile kullanmadığı VIP girişten girdi! Koruma ordusu ile şov yaptı

KİM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Aziz İhsan Aktaş’ın yanındaki resmi iki polis dışında koruma gibi görünen kişilerin TMSF’ye devredilmiş şirketlerin çalışanları olduğunu açıkladı. Emir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Suç örgütü lideri dedikleri kadrolu iftiracının önünde adeta etten duvar örüldü. Bu etten duvarı kimler ördü? İçinde iki koruma polisi, kardeşi, oğlu ve üç de şirket çalışanı var. Ama bu üç şirket çalışanı TMSF'ye devredilmiş, kayyumun yönettiği şirketlerin çalışanları” ifadelerine yer verdi.

“Devlet bir yandan 'suç örgütü liderisin, bunlar suça konu servetler' diye bu şirketlere el koyuyor ama bu şirketler üzerinden hala 300 milyon liranın üzerinde bir naylon fatura kesilerek o paralar tekrar Aziz İhsan Aktaş'ın cebine konuyor" sözlerini sarf eden Murat Emir, “Bununla da yetinmiyorlar. Oradan eleman gönderiyorlar ve Aziz İhsan Aktaş'ın önüne etten duvar ördürtüyorlar" dedi.

“FATİH KELEŞ’İN İFADESİNİ BİLE ALMIYORLAR”

Diğer iki koruma polisinin verilme sebebinin de Fatih Keleş'in Aziz İhsan Aktaş'ı öldürteceği iddiası olduğunu ifade eden Emir, "Oysa bu iddia üzerinde Aziz İhsan Aktaş'a iki polis koruma veriliyor ama dosya öylesine çürük ki Fatih Keleş'in ifadesini dahi almıyorlar" ifadelerini kullandı.