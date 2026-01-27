'Çete reisi' Aziz İhsan Aktaş vekillerin bile kullanmadığı VIP girişten girdi! Koruma ordusu ile şov yaptı

Aziz İhsan Aktaş, çete lideri olarak yargılandığı davaya koruma ordusuyla geldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına göre de Aktaş, milletvekillerinin bile kullanmadığı VIP girişten girdi.

Tanal, "VIP’ten adliyeye giriyor. Milletvekilleri bile bu VIP girişini kullanamıyor. Üstelik 15 kişilik korumayla, Silivri Adliyesi’nde duruşmaya katılıyor" dedi.

CHP'Lİ BAŞKANLAR DA JANDARMA EŞLİĞİNDE GETİRİLECEK

Tartışmalı itiraflar nedeniyle tutuklanan yedi CHP’li belediye başkanı da cezaevinden jandarma eşliğinde duruşmaya getirilecek.

"EN BAŞTA KOLLUK İZİN VERMEMELİ"

Gazeteci Furkan Karabay’ın paylaştığı görüntüyü alıntılayan CHP’li başkanların avukatlarından Hüseyin Ersöz, bu görüntüye tepki gösterdi. Ersöz, “Çete lideri” olarak savcılık makamınca nitelendirilen Aktaş’ın bu şekilde bir görüntü vermesinin izah edilemeyeceğini söyledi.

Aziz İhsan Aktaş davası başladı: Seçilmiş başkanlar hapisten 'çete lideri' evinden geldi!

Ersöz, usule göre Aktaş’ın korumaya ihtiyaç duyması hâlinde mahkemenin buna karar vermesi gerektiğini belirtti.

Ersöz, Aktaş’ın “özel korumalarla” mahkeme salonunun önünde poz vermesine kolluk kuvvetlerinin baştan izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

KORUMALARI DEVLET VERMİŞ

Karabay, Aktaş'ın avukatlarını korumalarla ile ilgili açıklama yaptığını aktardı. Aktaş'ın avukatlarının aktardığına göre; korumalar 'devlet tarafından' verildi.

SUİKASTA KARŞI VERİLMİŞ!

Gazeteci Fırat Fıstık, Aktaş'ın avukatının 'suikast' mazereti ile korumaların verildiğini açıkladığını aktardı:

"Aziz İhsan Aktaş koruma ordusuyla girmedi. onlar suikast girişiminden kaynaklı devletin sağladığı korumalar. bu, bazı gazetecilerin, kişilerin karalamasıdır."

Ersöz şunları ifade etti:

"Duruşma salonlarında güvenliği kolluk (polis/jandarma) sağlar. Bir Müşteki/Tanık/Sanık güvenliğiyle ilgili endişe duyuyorsa bu korumayı Mahkeme Heyetinden talep eder. Diğer sanıkların 1’er yakını duruşma salonuna girebiliyorken Aziz İhsan Aktaş’ın “özel korumalarla” duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz. Bu görüntüye en başta kolluğun izin vermemesi gerekir."

Duruşma salonlarında güvenliği kolluk (polis/jandarma) sağlar. Bir Müşteki/Tanık/Sanık güvenliğiyle ilgili endişe duyuyorsa bu korumayı Mahkeme Heyetinden talep eder.



CHP'li Mahmut Tanal'ın paylaşımı da şöyle:

"704 yıl ile yargılanan,

örgüt lideri olduğu iddia edilen bir sanık; VIP’ten adliyeye giriyor.

Milletvekilleri bile bu VIP girişini kullanamıyor. Üstelik 15 kişilik korumayla,

Silivri Adliyesi’nde duruşmaya katılıyor. Bu, Türk yargılama tarihinde bir ilk. Soruyoruz:

Tutuklanması gereken bir sanık VIP’ten giriyorsa,

bu adil yargılama mıdır? Hukukta VIP yoktur.

Ceza yargılamasında ayrıcalık olmaz. Bu tablo yargının tarafsızlığına değil,

çifte standarda işaret eder. Bu düzen adalet üretmiyor.

Bu düzen ayrıcalık üretiyor."