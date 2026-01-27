'Çete reisi' Aziz İhsan Aktaş vekillerin bile kullanmadığı VIP girişten girdi! Koruma ordusu ile şov yaptı

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “çete lideri” olarak tanımladığı ve serbest olan Aziz İhsan Aktaş, bugün CHP’li 7 belediye başkanının tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına VIP girişten geldi. Aktaş, adliyede özel korumalarıyla da şov yaptı.

Aziz İhsan Aktaş, çete lideri olarak yargılandığı davaya koruma ordusuyla geldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına göre de Aktaş, milletvekillerinin bile kullanmadığı VIP girişten girdi.

Tanal, "VIP’ten adliyeye giriyor. Milletvekilleri bile bu VIP girişini kullanamıyor. Üstelik 15 kişilik korumayla, Silivri Adliyesi’nde duruşmaya katılıyor" dedi.

CHP'Lİ BAŞKANLAR DA JANDARMA EŞLİĞİNDE GETİRİLECEK

Tartışmalı itiraflar nedeniyle tutuklanan yedi CHP’li belediye başkanı da cezaevinden jandarma eşliğinde duruşmaya getirilecek.

"EN BAŞTA KOLLUK İZİN VERMEMELİ"

Gazeteci Furkan Karabay’ın paylaştığı görüntüyü alıntılayan CHP’li başkanların avukatlarından Hüseyin Ersöz, bu görüntüye tepki gösterdi. Ersöz, “Çete lideri” olarak savcılık makamınca nitelendirilen Aktaş’ın bu şekilde bir görüntü vermesinin izah edilemeyeceğini söyledi.

Aziz İhsan Aktaş davası başladı: Seçilmiş başkanlar hapisten 'çete lideri' evinden geldi!Aziz İhsan Aktaş davası başladı: Seçilmiş başkanlar hapisten 'çete lideri' evinden geldi!

Ersöz, usule göre Aktaş’ın korumaya ihtiyaç duyması hâlinde mahkemenin buna karar vermesi gerektiğini belirtti.

Ersöz, Aktaş’ın “özel korumalarla” mahkeme salonunun önünde poz vermesine kolluk kuvvetlerinin baştan izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

KORUMALARI DEVLET VERMİŞ

Karabay, Aktaş'ın avukatlarını korumalarla ile ilgili açıklama yaptığını aktardı. Aktaş'ın avukatlarının aktardığına göre; korumalar 'devlet tarafından' verildi.

SUİKASTA KARŞI VERİLMİŞ!

Gazeteci Fırat Fıstık, Aktaş'ın avukatının 'suikast' mazereti ile korumaların verildiğini açıkladığını aktardı:

"Aziz İhsan Aktaş koruma ordusuyla girmedi. onlar suikast girişiminden kaynaklı devletin sağladığı korumalar. bu, bazı gazetecilerin, kişilerin karalamasıdır."

screenshot-2026-01-27-at-11-30-03-1-xte-huseyin-ersoz-durusma-salonlarinda-guvenligi-kolluk-polis-jandarma-saglar-bir-musteki-tanik-sanik-guvenligiyle-ilgili-endise-duyuyorsa-bu-korumayi-mahkeme-heyetinden-talep-eder.png

Ersöz şunları ifade etti:

"Duruşma salonlarında güvenliği kolluk (polis/jandarma) sağlar. Bir Müşteki/Tanık/Sanık güvenliğiyle ilgili endişe duyuyorsa bu korumayı Mahkeme Heyetinden talep eder.

Diğer sanıkların 1’er yakını duruşma salonuna girebiliyorken Aziz İhsan Aktaş’ın “özel korumalarla” duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz. Bu görüntüye en başta kolluğun izin vermemesi gerekir."

CHP'li Mahmut Tanal'ın paylaşımı da şöyle:

"704 yıl ile yargılanan,
örgüt lideri olduğu iddia edilen bir sanık;

VIP’ten adliyeye giriyor.
Milletvekilleri bile bu VIP girişini kullanamıyor.

Üstelik 15 kişilik korumayla,
Silivri Adliyesi’nde duruşmaya katılıyor.

Bu, Türk yargılama tarihinde bir ilk.

Soruyoruz:
Tutuklanması gereken bir sanık VIP’ten giriyorsa,
bu adil yargılama mıdır?

Hukukta VIP yoktur.
Ceza yargılamasında ayrıcalık olmaz.

Bu tablo yargının tarafsızlığına değil,
çifte standarda işaret eder.

Bu düzen adalet üretmiyor.
Bu düzen ayrıcalık üretiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Siyaset
Özgür Özel'den Mürşitpınar Sınır Kapısı için çağrı! DEM Parti'den destek
Özgür Özel'den Mürşitpınar Sınır Kapısı için çağrı! DEM Parti'den destek
Özel'den MHP'ye 'canlı yargılama' çağrısı! "Keşke demesinler kanunu getirsinler"
Özel'den MHP'ye 'canlı yargılama' çağrısı! "Keşke demesinler kanunu getirsinler"