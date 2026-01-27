Aziz İhsan Aktaş davası bugün görülecek: Seçilmiş başkanlar hapisten 'çete lideri' evinden gelecek

Yayınlanma:
13 Ocak 2025’teki şafak operasyonuyla başlayan, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ilk duruşma bugün yapılacak. Duruşmada 40’ı tutuklu 200 kişi mahkemeye çıkacak. Öte yandan belediye başkanları tutuklu olarak yargılanırken, “çete lideri” olarak tanımlanan Aktaş, tutuksuz şekilde duruşmada bulunacak.

İtirafçı olan ve CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasına neden olan ifadeler vermesinin ardından serbest bırakılan Aktaş, “çete lideri” olarak yargılanacağı Silivri’ye kendi evinden gelecek. Yargılanacak bazı belediye başkanları ise cezaevinden getirilecek. Bu başkanlar arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bulunuyor.

OPERASYONDAN YAKLAŞIK 1 YIL SONRA

13 Ocak 2025’teki bir şafak operasyonuyla başlayan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturmasının ilk duruşması yaklaşık 1 yıl sonra bugün 1’Nolu Duruşma Salonu’nda (büyük salon) yapılacak.

40’I TUTUKLU 200 KİŞİ YARGILANACAK

7 ay sonra iddianamesi hazırlanan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu yargılanıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.

'ÇETE LİDERİ' ARAÇLA BAŞKANLAR KELEPÇEYLE GELECEK

Dosyada çete lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş tutuklu olmadığı için makam aracıyla Silivri’ye gelecek, tutuklu kişiler ise kelepçeli olarak getirilecek.

AKTAŞ İÇİN 704 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

578 sayfalık iddianamede Aktaş'ın 82 ayrı suç eyleminden sorumlu olduğu belirtiliyor. Aktaş hakkında 704 yıl hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu belediye başkanları ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanacak.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Aziz İhsan Aktaş davası öncesi mahkemeden talimatAziz İhsan Aktaş davası öncesi mahkemeden talimat

BASINA KISITLAMA

Duruşma öncesinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilgili kurumlara yazı yazarak önlem aldırdı. Basın mensupları için herhangi bir akreditasyon uygulanmayacak, ancak 20 kişilik bir basın bölümü ayrıldı. Her sanık en fazla üç avukatla temsil edilebilecek. CMK kuralları gereği, duruşma salonuna telefon ve kayıt cihazları alınmayacak. Sadece savunma amaçlı, kayıt özelliği olmayan veya sınırlandırılmış bilgisayarlara izin verilecek.

CHP'den Aziz İhsan Aktaş davasına sert tepki: Kantinciden iş insanına biz döndürmedikCHP'den Aziz İhsan Aktaş davasına sert tepki: Kantinciden iş insanına biz döndürmedik

DURUŞMA İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Duruşmaya bakacak olan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birçok kuruma duruşmaların yasalara uygun ve sorun çıkmayacak şekilde görülmesi amacı ve gerekli önlemlerin alınması talebiyle yazılar gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

