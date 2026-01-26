CHP'den Aziz İhsan Aktaş davasına sert tepki: Kantinciden iş insanına biz döndürmedik

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın kapsamı, sanık ve tutuklu sayısının fazlalığı ile güvenlik gerekçelerini dikkate alarak yargılamanın 27 Ocak–20 Şubat tarihleri arasında, her gün saat 10.00’da Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi’ndeki 1 No’lu duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

Duruşma salonunda her türlü telefon ile sesli ya da görüntülü kayıt ve nakil yapabilen cihazların kullanımı yasaklanırken gazeteciler için sadece 25 kişilik kontenjan ayrıldı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Silivri’de görülecek Aziz İhsan Aktaş duruşması öncesi iddianameye sert eleştiriler yöneltti

"KANTİNCİDEN İŞ İNSANINA BİZ DÖNDÜRMEDİK"

Akdoğan, Aktaş’ın “kantinde tost basarak başlayıp büyük bir iş insanına dönüşen” hikâyesinin CHP ile ilgisi olmadığını söyledi, asıl yükselişin 2014-2019 yılları arasında AKP’li belediyeler ve iktidara bağlı kamu kurumları üzerinden gerçekleştiğini ifade etti.

Akdoğan, Aktaş’ın aldığı ihalelerin büyük bölümünün AKP’li belediyeler ve kurumlar üzerinden olmasına rağmen iddianamede bu ilişkilere tek satır yer verilmediğini söyledi. “Bir iş insanı ihalelerin yüzde 80’ini AKP’li aktörlerden alıyor ama iddianamede yok; yüzde 20’si CHP’li belediyelerden alınınca koca dosya hazırlanıyor” dedi.

Akdoğan, “Aziz İhsan Aktaş başsavcının elindeki değnektir” diyerek, duruşmayı yarın Silivri’de takip edeceklerini söyledi.

Kürsüye siyah poşet bırakan Akdoğan, daha önce Meclis’te “ayıplı” diyerek dikkat çektiği iddianamenin yarın Silivri’de açılacağını ifade ederek, metnin söylenti ve duyumlara dayandığını dile getirdi. Aktaş’ın 400 yılla yargılanmasına rağmen tutuksuz olduğunu, CHP’li belediye başkanlarının ise tutuklu yargılandığını vurguladı.

Akdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörlüğü’nün Elazığ Belediyesi’ne ilişkin raporuna rağmen bu dosyaya bakılmadığını söyledi, buna karşın CHP’li belediyelerin sürekli denetlendiğini ifade etti. Ayrıca Aktaş için çıkarıldığını belirttiği yasal düzenlemelerle İstanbul’daki büyük bir benzin istasyonuna AVM ruhsatı verildiğini ve şirketlerinin borçlarını etkileyen bir düzenlemeden faydalandığını dile getirdi.

GAZETECİLERE KOTA GETİRİLDİ

Mahkeme, duruşma öncesi ve sırasında uygulanacak güvenlik ve düzen tedbirlerini ilgili kurumlara bildirdi. Buna göre duruşma salonuna girişler kartla yapılacak; sanıklar ve avukatları öncelikli alınacak. Tanıklar, ifade verecekleri celseye kadar salon dışında bekletilecek.

Basın için avukatlara ayrılan bölümün izleyiciye yakın 25 kişilik kısmı tahsis edildi. Bunun 20’si ulusal, 5’i yabancı basın olacak. Aynı medya grubundan yalnızca bir temsilci salona alınacak. Yer kalmaması halinde diğer basın mensupları duruşmayı ekrandan izleyebilecek.

Mahkeme, her sanığın en fazla üç avukatla temsil edilebileceğini bildirdi. Fiziki kapasite elverdiği ölçüde önce sanık yakınları, ardından izleyiciler salona alınacak.

Duruşma salonunda telefon ve ses-görüntü kayıt cihazlarının kullanımı yasaklandı. Sadece müdafilerin savunma amaçlı, kayıt özelliği olmayan veya sınırlandırılmış bilgisayarları içeri alınabilecek. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Karar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili cezaevi ve güvenlik birimlerine gönderildi.