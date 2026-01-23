Aziz İhsan Aktaş'a 70 milyar liralık af mı? Meclis'te "özel yasa" tartışması

En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran torba kanun teklifine, iktidar milletvekillerinin önergesiyle eklenen 6. madde, Meclis Genel Kurulu’nda sert tartışmalara neden oldu.

Söz konusu maddeyle, kamu ihalelerinde taşeron işçilerin kıdem tazminatını ödeyen devletin, bu ödemeleri ilgili şirketlere rücu etme hakkı kaldırıldı. Böylece taşeron şirketlerin yükümlülüğü ortadan kalktı.

Bu düzenlemeden suç örgütü lideri olarak anılan ve İBB soruşturmasında 'itirafçı' olan Aziz İhsan Aktaş da yararlanacak.

CHP, bu düzenlemenin 'Aktaş'a özel mi?' olduğu iddiasını gündeme getirdi.

"ATTIĞI İFTİRALARIN ÖDÜLÜNÜ MÜ ALACAK?"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, düzenlemenin doğrudan bir kişiye avantaj sağladığını iddia ederek Genel Kurul’da şunları söyledi:

“Bu maddeye göre, kamu ihaleleri kapsamında alt taşeron için kamunun ödediği kıdem tazminatını alt taşerona rücu etme hakkını ortadan kaldırıyorsunuz. Yani devlet kıdem tazminatını ödüyor birisinin yerine, o kişi para kazanıyor ama kıdem tazminatını rücu etme, geri alma hakkından vazgeçerek o kişiyi bir kez daha ödüllendiriyorsunuz.”

Emir, devletin bu maddeyle 60-70 milyar liralık kamu kaynağından vazgeçtiğini öne sürerek, “60-70 milyar lirayı birinin cebine koyacaksınız” dedi. Emir, ardından şu soruları yöneltti:

“Kim bunlar? Bu kişi Aziz İhsan Aktaş mı? Attığı iftiraların ödülünü bu Genel Kurul'dan mı alacak? Türkiye'de en çok alt taşeron çalıştıranın, en çok kıdem tazminatı ödemesi gerekenin ve bu konudan da en çok yararlanacak olanın Aziz İhsan Aktaş olduğunu biz tahmin ediyoruz çünkü Türkiye'deki iş hayatını biliyoruz.”

İYİ PARTİ VE CHP'DEN ORTAK TEPKİ

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da maddenin torba yasa içinde sonradan eklendiğini hatırlatarak tepkisini şöyle dile getirdi:

“Ne yaptınız biliyor musunuz? O taşeronların, o yandaşlarınızın rücu ettirilen borçlarını siliyorsunuz. Peki, bunu kimin parasından veriyorsunuz; cebinizden mi veriyorsunuz, babanızın parasını mı veriyorsunuz? Hayır. Emekliye, memura, fakire vermediğiniz parayı yandaş taşeronlara veriyorsunuz. Ya, arkadaşlar, hiç mi vicdanınız yok?”

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise “Emekliye beklerken, kamudan ihale alan işverenlere madde getirildi” diyerek, “Bu işçilerin kıdem tazminatlarını neden siliyorsunuz? Ya, siz kimin vekillerisiniz?” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de “Taşeron olarak çalışan işverenin borcunu silip devlet olarak üstleniyorsunuz. Niye o taşeronun kıdem tazminatını ödemiyor da devlet yükü üstleniyor?” diyerek düzenlemeye karşı çıktı.

CHP ve İYİ Parti'nin Genel Kurul'daki konuşmalarını T24'teki köşe yazısında dile getiren Çiğdem Toker, "Genel Kurul’daki bu itirazlardan hemen önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, maddenin hangi firmaları ilgilendirdiği ve tahsilinden vazgeçilen tutarlar da CHP’li üye vekillerce soruldu, ancak gönderilen bilgi notunda bu soruların yanıtları verilmedi.

Emekliye 20 bin TL artışın bütçeye maliyeti ile yaklaşık aynı tutarda olacağı öne sürülen bu alacak feragatinin, hangi firmaları ilgilendirdiği bütçe hakkı açısından önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.