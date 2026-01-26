Aziz İhsan Aktaş davası öncesi mahkemeden talimat

CHP'nin 2024 yılındaki yerel seçimlerinde birinci parti olmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "silkeleyin" talimatıyla, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar peş peşe geldi.

19 Mart 2025 günü İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasıyla başlayan operasyon dalgalarında onlarca CHP'li belediye başkanı ve yüzlerce meclis üyesi tutuklandı.

Soruşturmanın kilit ismi ise Aziz İhsan Aktaş oldu. Aktaş, soruşturmada itirafçı olmayı kabul ettikten sonra verdiği ifadelerle tutuklu isimlerin tutuklanma gerekçesi oldu.

Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütü lideri" olarak tanımlanmasına rağmen, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi.

Aktaş'ın daha önce ihale aldığı AKP'li belediyelerin hiçbiri hakkında soruşturma başlatılmadı.

DURUŞMA YARIN BAŞLIYOR

Aziz İhsan Aktaş davası, yarın Silivri'de kurulan yeni durulma salonunda başlıyor. Duruşma öncesi, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, salonla ilgli talimatların yer aldığı bir yazı gönderdi.

Yazıda, duruşmaların yasalara uygun olarak sorunsuz yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra mahkeme tarafından ifade edilen hususların da dikkate alınması gerektiği belirtildi.

GAZETECİLER İÇİN 25 KİŞİLİK BÖLÜM AYRILDI

Mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile vekil ve müdafilerinin öncelikli olarak salona alınmasını isterken, giriş kartları bulunmayan kişilerin salona alınmaması talimatını verdi.

Yazıda avukatlar için ayrılan bölümün izleyicilere yakın olan kısımdan gazeteciler için 25 kişilik yer ayrılması gerektiği, yazılı ve görsel basınının birer temsilciyle hazır bulunabilmesi kaydedildi.

Bu kişilerin yine kendi birimlerinde başka biriyle değişim yapabileceği yazıda belirtildi. Yer darlığı nedeniyle yer bulamayan basın kuruluşlarının ise birer temsilcisinin duruşma salonunun yer aldığı binada duruşmanın yansıtıldığı ekranın olduğu bölümde hazır bulunarak yargılama aşamasında haberdar edilmelerinin sağlanacağı vurgulandı.