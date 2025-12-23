Cezaevindeki CHP'li Baki Aydöner hakkında gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne yönelik bu sabah (23 Aralık 2025) eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 22 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

CEZAEVİNDEKİ AYDÖNER'E GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Serbestiyet'te yer alan habere göre hakkında gözaltı kararı verilen 23. kişinin, Haziran ayında "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baki Aydöner olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 22 kişinin ise belediye çalışanları ve bazı iş insanlarından oluştuğu belirtildi.

TEMMUZ AYINDA BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

Söz konusu operasyon, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın ikinci ayağını oluşturuyor. Daha önce 10 Temmuz tarihinde yapılan ilk operasyonda, aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, Başkan Kabadayı dahil 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"MASAK VE ETKİN PİŞMANLIK"

Başsavcılık açıklamasında, operasyon kararının alınmasına gerekçekerini şu şekilde sıraladı

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından alınan etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ve tanık beyanları, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüpheli şahısların telefon incelemeleri, HTS kayıtları ve şüphelilerin MASAK’tan alınan rapor kapsamında incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde makul suç şüphesine ulaşılmıştır."

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.