Son dakika | Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişinin hali hazırda tutuklu olduğu, 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlar 2025 yılı sona ererken devam ediyor. Son operasyon da bu sabah yapıldı. Daha önce 10 Temmuz tarihinde Şile Belediyesi'ne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçları gerekçe gösterilerek operasyon düzenlenmiş ve aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış ve 5 kişi tutuklanmıştı.

silee.jpg
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 14 Temmuz tarihinden bu yana tutuklu

BUGÜN BİR OPERASYON DAHA YAPILDI: 23 GÖZALTI KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne yönelik bu sabah bir operasyon daha düzenledi. Şile Belediye'sine yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden birisi hali hazırda tutuklu. 22 kişi ise kararın ardından gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

