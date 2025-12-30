CHP'den 81 ilde asgari ücret ve Bilge Kağan tepkisi: Kader diye dayattığınız geleceksizliğe razı olmayacağız

CHP Gençlik Kolları, son dönemde gençlere yönelik gözaltı ve tutuklamalara karşı 81 ilde ortak açıklama yaptı.

Tutuklu CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bile Kağan Şarbat Şarbat'ın yalnız olmadığına dikkat çekilen açıklamada, iktidara seslenerek "Bize kader diye dayattığınız geleceksizliğe razı olmayacağız. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

CHP GENÇLİK'TEN 81 İLDE ORTAK EYLEM

CHP Gençlik Kolları tarafından 81 ilde yapılan ortak açıklamada tence tavalı eylem düzelenerek, dayanışma vurgusu yapıldı.

"Son bir ayda aynı kelimeleri defalarca kez yan yana işittik: protesto, gençler, gözaltılar ve tutuklamalar. Partimiz fark etmeksizin, ismimiz fark etmeksizin, iktidarın gençleri tehdit olarak gören anlayışına karşı büyük bir dayanışmayla aynı mücadeleyi veriyoruz" denilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Korkmayan gençlerden korkan iktidar ise soluğu kelepçelerde, zindanlarda, adliye koridorlarında alıyor. 27 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde Kadıköy Gençlik Kollarımız, "Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz" diyerek, açlık sınırının altında kalan asgari ücrete karşı bir yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Arkadaşlarımız anayasal hakları olan gösteri ve yürüyüşü demokratik ve barışçıl bir biçimde gerçekleştirdi. Ne dedi arkadaşlarımız? "İşçi, emekçi sandıkta hesap soracak" dedi. Sefalet ücretine "hayır" dedi. "Kurtuluş yok tek başına" dedi. "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi."

Bilge Kağan Şarbat

“BİLGE KAĞAN’IN TEK SUÇU SEFALETE KARŞI ÇIKMAKTIR”

CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticilerinden Bile Kağan Şarbat'ın geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de düzenlenen asgari ücret eyleminin ardından tutuklanmasına tepki gösterilen açıklama "Anayasa hakkını kullanan, demokratik bir protestoya katılan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat’ı, bir slogan gerekçe gösterilerek haksız ve hukuksuz biçimde tutukladılar" denilerek şöyle sürdürüldü:

"Bilge Kağan 19 yaşında. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi. Bir ay sonra final sınavları var. O, etliye sütlüye karışmadan sıcak evinde oturabilirdi. Ama o gün yürüyen yüzlerce insan gibi Bilge Kağan da yoksulluğa, sefalete ve geleceksizliğe sessiz kalamadı. Çünkü onun da kalbi milyonlarca asgari ücretliyle birlikte atıyordu. Bilinsin ki Bilge Kağan’ın tek suçu bu halkı çok sevmektir. Bilge Kağan’ın tek suçu yoksulluğa, sefalete ve güvencesizliğe karşı çıkmaktır. Başka da hiçbir suçu yoktur. Alnı ak, başı dik, tertemizdir."

"ASGARİ ÜCRET PROTESTOSUNA KATILAN GENÇ İNSANLAR ZİNDANLARA ATILIYOR"

On milyonlarca yurttaşın açlık sınırının altında asgari ücretle geçinmeye çalıştığı hatırlatılan açıklamada, "Mutfaktaki yangın ülkeyi sarmış. Gençler gülmüyor. İşçiler gülmüyor. Emekliler ayın sonunu getiremiyor" denildi.

"İktidar ise bu tabloya gözlerini kapatmış, asgari ücret protestosuna katılan genç insanları zindanlara atıyor. Bu ülkede çalışan insanların yüzde 57’si asgari ücret alıyor. Yani ülkenin yarısından fazlası açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Şehirler güvenli değil. Adalet tesis edilmiyor. Eğitim eşit değil. Sağlık erişilebilir değil. Toplumun her kesimini içine çeken yoksulluk görmezden geliniyor" ifadeleri kullanılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu ülkede 70, 80 yaşındaki insanlar çalışmak zorunda kalıyor. Lise çağındaki çocuklar ceplerine bir miktar para girebilsin diye MESEM gibi sömürücü projelerde hayatlarını kaybediyor. Milyonlarca öğrenci, şanslıysa burs; değilse borçlandırıldıkları KYK kredisiyle geçinmeye çalışıyor. Günlük 100 lira ile ne karın doyar ne de bir kahve içilebilir. Bu ülkenin gençlerine günlük 100 lirayı ve bir de zindanları reva gördüler.

Biz bu hazin tabloyun sebebini biliyoruz. 19 Mart’tan bu yana yüzlerce arkadaşımız hapsedildi. Yatarı olmayan, neden suç olduğu dahi belli olmayan garabetlerle sayısız gencin ömründen haftalar, aylar çalındı. Hepsi alınları açık, başları dik şekilde tahliye oldu. Bu kararları alanların aklındaki düşünceyi biliyoruz, "Bu gençleri tutuklayalım ki bir daha haklarını savunamasınlar. Adaleti, demokrasiyi savunamasınlar. İşçinin, emekçinin, yetimin hakkını savunamasınlar.'"

"KADER DİYE DAYATTIĞINIZ GELECEKSİZLİĞE RAZI OLMAYACAĞIZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Özgür Özel'e yönelik "Ankara merkezli siyaset yap" sözlerine atıfta bulunulan açıkalamın devamında şunlar yer aldı: