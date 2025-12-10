Mardin'de şüpheli ölüm: Otel önündeki araçta cansız beden bulundu

Olay, Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi’nde bulunan bir otelin önünde, sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Park halinde duran bir otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAPILAN İLK TESPİTLER

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin araç içerisinde yaptığı kontroller sonucunda, şahsın başından silahla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespiti çalışmaları neticesinde ise ölen kişinin, söz konusu otelin muhasebecisi olan Mahsum Yenigün olduğu tespit edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Mahsum Yenigün’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın aydınlatılması amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.