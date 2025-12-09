NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor

Astronomlar, güneş sistemimizden geçen üçüncü yıldızlararası nesne olan 3I/ATLAS kuyrukluyıldızını yakından izliyor. Hubble Uzay Teleskobu ve Jüpiter Buzlu Uyduları Kaşifi (Juice) misyonu, bu nadir gök cisminin çarpıcı yeni görüntülerini elde etti.

HUBBLE KUYRUKLUYILDIZIN ŞEKLİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Kuyrukluyıldız, Temmuz 2025'te keşfedildikten kısa bir süre sonra Hubble tarafından gözlemlenmişti. Hubble, o zamanlar nesnenin gözyaşı damlası şeklindeki yapısını en net şekilde görüntüleyen ilk teleskop oldu. Astronomlar, 30 Kasım'da Hubble'ı tekrar kuyrukluyıldıza çevirdi. Bu gözlem sırasında 3I/ATLAS, Dünya'dan yaklaşık 286 milyon kilometre uzaktaydı ve teleskop daha net bir görüntü yakaladı.

JUICE İKİ KUYRUĞU TESPİT ETTİ

Öte yandan, Jüpiter'e doğru yol alan Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Juice uzay aracı da kuyrukluyıldızı gözlemledi. Juice, Kasım ayı başında kuyrukluyıldıza yaklaşık 66 milyon kilometre mesafedeydi. Uzay aracının Navigasyon Kamerası (NavCam) tarafından çekilen ve paylaşılan bir görüntü, kuyrukluyıldızın etrafındaki hareketliliği ortaya koydu.

İKİ AYRI KUYRUK GÖRÜLÜYOR

Görüntü, kuyrukluyıldızı çevreleyen parlak bir gaz bulutu (koma) ile birlikte iki ayrı kuyruk gösteriyor: elektrik yüklü gazlardan oluşan bir plazma kuyruğu ve salınan katı parçacıklardan meydana gelen soluk bir toz kuyruğu. Güneş sistemimizdeki kuyrukluyıldızlar da genellikle benzer yapılar sergiler.

DÜNYA'YA YAKLAŞACAK AMA RİSK YOK

3I/ATLAS kuyrukluyıldızının 19 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden, yani Güneş'in diğer tarafından geçeceği hesaplanıyor. Bu geçişin Dünya için herhangi bir risk oluşturmadığı belirtiliyor. NASA'ya göre, kuyrukluyıldızın güneş sistemimizden ayrılmadan önce birkaç ay daha teleskoplarla ve uzay araçlarıyla gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.

JUICE'TAN DAHA FAZLA VERİ BEKLENİYOR

Juice ekibi, Şubat 2026'da kuyrukluyıldızın yanından geçişinden elde edilen diğer verileri de bekliyor. Bu veriler arasında yüksek çözünürlüklü optik kamera görüntüleri ile nesnenin bileşimi ve parçacık verileri yer alacak. Bu bilgiler, yıldızlararası bu ziyaretçinin kökeni hakkında daha fazla ipucu sağlayabilir. Juice misyonunun asıl hedefi olan Jüpiter'e ise Temmuz 2031'de ulaşması planlanıyor.