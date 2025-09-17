NASA uyardı: Elektronik cihazlar bozulabilir

İki NASA bilim insanı tarafından yürütülen ve Eylül ayı başında hakemli Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, güneş aktivitesinin 2008'den sonra arttığını gösteriyor. Bu, başlangıçta güneş yüzeyinde tarihi bir hareketsizlik döneminin habercisi olduğu düşünülen, on yıllardır süren düşüşün ardından beklenmedik bir tersine dönüş olarak kayıtlara geçti.

NASA açıkladı: Son 2 günü kaldı! Adım adım geliyor

NASA Jet İtki Laboratuvarı uzay plazma fizikçisi ve çalışmanın baş yazarı Jamie Jasinski yaptığı açıklamada, “Tüm işaretler Güneş'in uzun süreli bir düşük aktivite dönemine gireceğini gösteriyordu” dedi.

“Bu nedenle, bu eğilimin tersine dönmesi sürpriz oldu. Güneş yavaş yavaş uyanıyor.”

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Araştırmacılar, güneş aktivitesindeki artışın uzay havasını etkileyerek daha fazla güneş fırtınası, güneş patlaması ve koronal kütle atımlarına yol açabileceğini keşfetti.

NASA'ya göre, uzay hava koşulları uzay araçlarının çalışmasını ve astronotların güvenliğini doğrudan etkileyebilir, ancak uzay havası elektrik şebekelerini, GPS sistemlerini ve radyo iletişimini etkileyebileceğinden, bu etkiler Dünya'da da hissedilebilir.

AŞAĞI YÖNLÜ EĞİLİM TERSİNE DÖNDÜ

Aşağı yönlü eğilim, 1980'lerden 2008'e kadar belgelendi ve uzay ajansı, Güneş'in kayıtlardaki en zayıf noktasına ulaştığını belirledi.

NASA'ya göre, Güneş'in hareketi veya hareketsizliği 11 yıllık döngülerde dalgalanma eğilimindedir, ancak bazı modeller daha uzun sürüyor.

Dünya şu anda 2020'de başlayan Güneş Döngüsü 25'te. ABD Ulusal Hava Servisi'ne göre, son döngü ortalama 11 yıl sürdü ve bir yüzyılda meydana gelen en zayıf güneş döngüsüydü. Bilim adamları, güneşin “derin güneş minimumu” olarak adlandırdıkları durumda kalacağını ve güneşin sakinliğinin devam edeceğini, sonunda rekor düzeyde düşük aktivitenin yeni bir aşamasına yol açacağını düşünüyorlardı.

Jasinski, “Ancak sonra güneş rüzgârının azalma eğilimi sona erdi” dedi.

TEKNOLOJİK ALETLER BOZULABİLİR

NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda araştırmacı olan Marco Velli'nin ortak yazarı olduğu çalışması, bunun yerine güneşin etkilediği tüm güneş sisteminde artan güneş plazması patlamalarını ve daha güçlü manyetik alan ölçümlerini gözlemledi.

NASA Ay'a nükleer reaktör gönderecek

Elektrik mühendisi David Wallace, geçen yıl The Conversation'da jeomanyetik fırtınaların teknolojinin nasıl ve ne ölçüde işlediğini büyük ölçekte etkileyebildiğini açıkladı.

Wallace, “İnternet servis sağlayıcıları çökebilir ve bu da farklı sistemlerin birbirleriyle iletişim kurma yeteneğini ortadan kaldırabilir. Yer-hava, kısa dalga ve gemi-kıyı radyosu gibi yüksek frekanslı iletişim sistemleri kesintiye uğrayabilir” diye yazdı.