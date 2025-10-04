Diyarbakır'da NASA yarışması!

Diyarbakır'da "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" başladı.

Diyarbakır'da NASA Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps Challenge) başladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarışma Diyarbakır AB Bilgi Merkezi, Nasa Space Apps Challenge Diyarbakır, TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında düzenleniyor.

TSO Toplantı Salonunda düzenlenen yarışmaya, 15 okuldan 90 öğrenci katıldı.

Öğrencilerih gruplar halinde projeler hazırlayacakları yarışmada katılımcıların uzay, iklim, çevre ve teknoloji alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmesi hedefleniyor.

Diyarbakır TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Mehmet Nezir Güneş, "Şu anda Türkiye'de de aynı tarihlerde birçok ilde bilim ve teknoloji yarışması başlamış durumda. Amacımız, Diyarbakır'da gençleri bilim ve teknoloji yarışmalarından haberdar etmek ve bunların ileri aşamasında Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlanabileceklerini anlatmak" dedi.

Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber olduDiyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu

Etkinliğe katılan tüm öğrencilere NASA onaylı sertifika verilecek ve etkinlik süresince mentorluk desteği sunulacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

