Tarih yeniden yazılıyor: İnsanlığın 400 bin yıllık keşfi

Yayınlanma:
British Museum öncülüğündeki ekip, Suffolk’taki Barnham sahasında pişmiş kil, ısıdan çatlamış taş aletler ve kıvılcım çıkaran mineraller buldu. Bulgular, ateşin bilinçli kullanımının sanılandan 350 bin yıl daha eski olduğunu gösteriyor.

İngiltere’de yürütülen yeni bir arkeolojik araştırma, insanların ateşi bilinçli olarak kullanmaya dair bilinen tarihi kökten değiştirdi. British Museum liderliğinde çalışan bilim insanları, ülkenin doğusundaki Suffolk/Barnham kazı alanında yaklaşık 400 bin yıl öncesine ait kasıtlı ateş kullanımına işaret eden bulgular ortaya çıkardı.

Araştırma ekibi, alanda pişmiş kil parçaları, yüksek ısı nedeniyle çatlamış el baltaları ve çakmak taşıyla çarpıştırıldığında kıvılcım çıkartan demir pirit (pyrite) minerali tespit etti.

700 DERECEYE ULAŞAN OCAK ISISI: RASTLANTI DEĞİL, BİLİNÇLİ KULLANIM

Yangın ihtimalini elimine etmek için dört yıl boyunca ayrıntılı incelemeler yürüten ekip, yaptıkları testler kapsamında, bölgede sıcaklığın 700 derecenin üzerine çıktığını ve aynı noktada tekrarlayan yanma izlerine rastlandığını tespit etti.

atesin-kesfi.jpg
Kaynak: Grok (Yapay Zeka)

Araştırmacılar, bu bulguların tesadüfi bir yangından çok, insan eliyle oluşturulmuş bir ocak yapısına işaret ettiğini vurguladı.

Daha önce kontrollü ateş kullanımına dair en eski bulgular, Fransa’nın kuzeyindeki Neandertal yerleşimlerinde bulunan ve yaklaşık 50 bin yıl öncesine tarihlenen ateş kalıntılarıydı. Yeni bulgular, bu tarihten 350 bin yıl daha eski bir ateş kullanımı pratiğini işaret ederek insan evrimi araştırmalarında büyük bir boşluğu dolduruyor.

Çalışmanın sonuçları, bilim dünyasının önde gelen yayınlarından Nature dergisinde yayımlandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

