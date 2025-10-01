Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu

Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu
Yayınlanma:
Tarihin birçok dönemine ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, bir inşaat kazısı sırasında üzerinde Kiril alfabesiyle yazılar bulunan tarihi bir mezar kapağı ortaya çıkarıldı. İnşaat çalışmaları durdurulurken, eser incelenmek üzere Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Hani ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir binanın yıkımı ve temel kazısı sırasında, iş makinesinin kepçesine kısmen tahrip olmuş tarihi bir eser takıldı. Üzerinde yazıtlar bulunan eserin bir mezar kapağı olduğunun anlaşılması üzerine inşaat sahasındaki çalışmalar derhal durduruldu ve durum Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

aa-20251001-39274543-39274538-diyarbakirda-insaatta-is-makinesinin-kepcesine-takilan-mezar-kapagi-incelenecek-min.jpg

Bölgeye gelen uzman ekipler, eserin bir mezar kapağı olduğunu teyit etti. Eser, yerinden özenle alınarak, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale Müze Kompleksi'ne nakledildi.

Muğla’da su deposu çalışmasında tarihi mezarlar bulunduMuğla’da su deposu çalışmasında tarihi mezarlar bulundu

UZMAN EKİP SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Tarihi mezar kapağı, müze bahçesindeki 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nin önüne yerleştirildi. Eserin üzerindeki sır perdesini aralamak için arkeolog, restoratör, antropolog ve sanat tarihçilerinden oluşan uzman bir ekip görevlendirildi. Ekip, kapağı hassas bir çalışmayla temizleyerek üzerindeki Kiril alfabesiyle yazılmış yazıtı okunur hale getirmeye çalışacak ve ardından inceleyecek.

aa-20251001-39274543-39274540-diyarbakirda-insaatta-is-makinesinin-kepcesine-takilan-mezar-kapagi-incelenecek-min.jpg

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, kapağın 1 metre yüksekliğinde ve 30 santimetre genişliğinde olduğunu belirterek, "Kapağın üzerinde Kiril alfabesiyle yazıt var. Bazı harfleri okunamadığı için henüz bir çözümleme yapamadık. Restoratör arkadaşlarımız yazıyı okunur hale getirmek için temizlik çalışması yapacak, ardından alfabeyi okuyacağız ve mezarın üzerindeki ibareleri tespit edeceğiz" dedi.

"DİYARBAKIR TOPRAĞINDAN TARİH FIŞKIRAN BİR KENT"

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Diyarbakır'ın "toprağından tarih fışkıran" bir kent olduğunu söyledi. Gizligöl, "Diyarbakır 13 bin yıllık tarihiyle Kuzey Mezopotamya'nın en eski ve köklü şehirlerinden biri. 33 değil 77 medeniyetin uğradığı ve her bir medeniyetin farklı izler bıraktığı bir kent. Açık hava müzesi şeklinde bir kent Diyarbakır" ifadelerini kullandı.

aa-20251001-39274543-39274542-diyarbakirda-insaatta-is-makinesinin-kepcesine-takilan-mezar-kapagi-incelenecek-min.jpg

1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi'nin koleksiyonunda 36 bin 352 eser bulunduğunu belirten Gizligöl, Hani'de bulunan Hani mermerinden yapılmış mezar kapağının da bu zenginliğin bir parçası olacağını kaydetti. Gizligöl, "Mermerden olan mezar kapağını 10 Ağustos'ta açılışını yaptığımız Saint George Kilisesi önünde sergilemek için hazırlık yaptık" diye konuştu.

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak
Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak
İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi
İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi