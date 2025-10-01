Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu

Hani ilçesinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir binanın yıkımı ve temel kazısı sırasında, iş makinesinin kepçesine kısmen tahrip olmuş tarihi bir eser takıldı. Üzerinde yazıtlar bulunan eserin bir mezar kapağı olduğunun anlaşılması üzerine inşaat sahasındaki çalışmalar derhal durduruldu ve durum Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

Bölgeye gelen uzman ekipler, eserin bir mezar kapağı olduğunu teyit etti. Eser, yerinden özenle alınarak, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale Müze Kompleksi'ne nakledildi.

UZMAN EKİP SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Tarihi mezar kapağı, müze bahçesindeki 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nin önüne yerleştirildi. Eserin üzerindeki sır perdesini aralamak için arkeolog, restoratör, antropolog ve sanat tarihçilerinden oluşan uzman bir ekip görevlendirildi. Ekip, kapağı hassas bir çalışmayla temizleyerek üzerindeki Kiril alfabesiyle yazılmış yazıtı okunur hale getirmeye çalışacak ve ardından inceleyecek.

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, kapağın 1 metre yüksekliğinde ve 30 santimetre genişliğinde olduğunu belirterek, "Kapağın üzerinde Kiril alfabesiyle yazıt var. Bazı harfleri okunamadığı için henüz bir çözümleme yapamadık. Restoratör arkadaşlarımız yazıyı okunur hale getirmek için temizlik çalışması yapacak, ardından alfabeyi okuyacağız ve mezarın üzerindeki ibareleri tespit edeceğiz" dedi.

"DİYARBAKIR TOPRAĞINDAN TARİH FIŞKIRAN BİR KENT"

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Diyarbakır'ın "toprağından tarih fışkıran" bir kent olduğunu söyledi. Gizligöl, "Diyarbakır 13 bin yıllık tarihiyle Kuzey Mezopotamya'nın en eski ve köklü şehirlerinden biri. 33 değil 77 medeniyetin uğradığı ve her bir medeniyetin farklı izler bıraktığı bir kent. Açık hava müzesi şeklinde bir kent Diyarbakır" ifadelerini kullandı.

1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi'nin koleksiyonunda 36 bin 352 eser bulunduğunu belirten Gizligöl, Hani'de bulunan Hani mermerinden yapılmış mezar kapağının da bu zenginliğin bir parçası olacağını kaydetti. Gizligöl, "Mermerden olan mezar kapağını 10 Ağustos'ta açılışını yaptığımız Saint George Kilisesi önünde sergilemek için hazırlık yaptık" diye konuştu.