Muğla’da su deposu çalışmasında tarihi mezarlar bulundu

Muğla’da su deposu çalışmasında tarihi mezarlar bulundu
Yayınlanma:
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yürütülen su deposu çalışmaları sırasında dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar ve tarihi eserler bulundu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, su deposu çalışmaları sırasında dönemi henüz belirlenemeyen tarihi mezarlar ortaya çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı’ndaki yeşil alanların sulama sistemine su sağlayacak depo çalışmasını başlattı. Ancak çalışma sırasında 6 mezar içerisinde dağınık halde çok sayıda kemik ve tarihi eser bulundu.

HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILACAK

Bölgedeki çalışmalar durduruldu ve durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müze yetkililerine bildirildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan alan, koruma altına alınarak birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlaması planlandı.

kazi.jpg

Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğunun yapılacak inceleme ve analizlerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Bölgede polis ekipleri de güvenlik önlemleri kapsamında nöbet tutmaya başladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

