İstanbul'da Angolalı kadının sır ölümü! Arkadaşının evine gitti pencereden baktığında şoke oldu

Olay, 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Tranf Keystone, Angolalı arkadaşı Maria Bruyaba Mafuta’ya gün boyu ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Keystone, arkadaşını kontrol etmek üzere yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine zemin kattaki dairenin açık olan penceresine yönelen Keystone, perdeyi aralayıp içeri baktığında Mafuta’nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Arkadaşının durumu üzerine zaman kaybetmeden sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE OLAY YERİ İNCELEMESİ

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giriş sağlamak amacıyla itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

İçeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Maria Bruyaba Mafuta’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı bir çalışma yürüttü.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan ilk incelemelerde, yatak odasında sırt üstü yatar vaziyette bulunan Mafuta’nın vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda, kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.