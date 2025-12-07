İstanbul'da Angolalı kadının sır ölümü! Arkadaşının evine gitti pencereden baktığında şoke oldu

İstanbul'da Angolalı kadının sır ölümü! Arkadaşının evine gitti pencereden baktığında şoke oldu
Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu’nda tek başına yaşayan Angolalı Maria Bruyaba Mafuta’nın evindeki sessizliği, acı bir sonla bitti. Kendisinden haber alamayan arkadaşının şüphelenerek eve gitmesi ve pencereden içeri bakması üzerine ortaya çıkan olayda, 40’lı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Tranf Keystone, Angolalı arkadaşı Maria Bruyaba Mafuta’ya gün boyu ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Keystone, arkadaşını kontrol etmek üzere yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine zemin kattaki dairenin açık olan penceresine yönelen Keystone, perdeyi aralayıp içeri baktığında Mafuta’nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Arkadaşının durumu üzerine zaman kaybetmeden sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

istanbul-beyoglunda-yalniz-yasayan-an-1051523-312039.jpg

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE OLAY YERİ İNCELEMESİ

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giriş sağlamak amacıyla itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

istanbul-beyoglunda-yalniz-yasayan-an-1051526-312039.jpg

İçeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Maria Bruyaba Mafuta’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı bir çalışma yürüttü.

Eskişehir'de şüpheli ölüm! Genç kadın arkadaşının evinde ölü bulunduEskişehir'de şüpheli ölüm! Genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan ilk incelemelerde, yatak odasında sırt üstü yatar vaziyette bulunan Mafuta’nın vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

istanbul-beyoglunda-yalniz-yasayan-an-1051528-312039.jpg

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda, kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Taklalar atıp ters duran otomobilden yürüyerek çıktı
Taklalar atıp ters duran otomobilden yürüyerek çıktı
Karakolun önündeki araç infilak etti: 5 ölü 4 yaralı
Karakolun önündeki araç infilak etti: 5 ölü 4 yaralı
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi