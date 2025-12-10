Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak

2026 bütçesine ilişkin sunumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kişi başı milli gelirin 17 bin 748 dolar olacağını açıkladı. Bu, kişi başı aylık 63 bin lira gelir anlamına geliyor. Asgari ücrete yapılacak küçük bir düzeltme dahi aylardır tartışılırken, Yılmaz'ın bu açıklaması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sundu.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 63 BİN LİRA

2026 bütçesinin emeği koruyan yaklaşımla hazırlandığını iddia eden Cevdet Yılmaz, "Yıl sonu itibariyle kişi başı gelirimizin 17.748 dolara ulaşmasını, bu sayede yüksek gelir grubu ülkeler arasına girilmesini bekliyoruz" dedi.

Yılmaz'ın açıkladığı veriye göre Türkiye'de kişi başı milli gelir 60 bin liranın üzerinde: 21 gün sonra ise tablo netleşmiş olacak ve kişi başı net 63 bin lira olmuş olacak. Yılmaz'ın iddiasında göre, emekli ve asgari ücretliler de bu gelire ulaşmış olacak.

TEPKİ ÇEKTİ

Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı veriler, asgari ücretin 22 bin lira olduğu ve düşük maaşlardan şikayetlerin yükseldiği ülke koşullarında tepki çekti. Sosyal medyada pek çok kişi bu rakama tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

