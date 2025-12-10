Fatih’te gaz kaçağı şüphesi: Okul tahliye edildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Silivrikapı Mahallesi’ndeki bir okulda bugün hareketli dakikalar yaşandı. Okul binası içerisinde doğal gaz kaçağı olduğu iddiaları üzerine büyük bir panik yaşanırken, okul yönetimi öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla acil tahliye kararı aldı.

Gaz kaçağı panik yarattı: Apartman tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre, okulda hissedilen koku üzerine yetkililere haber verildi. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle ekipler sevk edildi. Okul idaresi, öğrencileri hızlı ve kontrollü bir şekilde bina dışına çıkararak güvenli alana sevk etti. Haberi alan endişeli veliler ise kısa sürede okul önünde toplandı.

İstanbul’da korku dolu anlar! Doğalgaz kaçağı faciaya yol açtı

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.