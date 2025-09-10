İstanbul’da korku dolu anlar! Doğalgaz kaçağı faciaya yol açtı

İstanbul’da korku dolu anlar! Doğalgaz kaçağı faciaya yol açtı
Yayınlanma:
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binanın giriş katında bulunan demir kesim çalışması sırasında meydana gelen doğalgaz kaçağı nedeniyle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Beştelsiz Mahallesi 108/3. Sokak'ta bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, demir kesme çalışmaları sırasında çıkan kıvılcımlar doğalgaz kutusuna sıçradı. Doğalgaz kutusundaki kaçan sebebiyle yangın çıkarken hızla büyüyen alevleri fark eden yıkım ekibi, binayı kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken İGDAŞ ekipleri ise doğalgaz akışını kesti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangının neden çıktığına ilişkin inceleme başlatıldı.

istanbul-zeytinburnunda-dogal-gaz-kac-906455-269257.jpg

“ÇOK KORKUTUCUYDU”

Olaya tanıklık eden Davut Ağı, “Ben dükkandaydım, uyuyordum. Ses duydum, inşaat olduğu için önce su sesi sandım. Sonra çıktım baktım, doğal gaz parlamış. Demircilerin kıvılcımından bir ateş çıkmış, doğal gazı parlatmış. Biz de hemen polis ve itfaiyeyi aradık. Çok korkutucuydu. Allah korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

