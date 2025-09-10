Mudanya'da yangın paniği! Alevler yerleşim yerine yaklaşmadan söndürüldü

Mudanya'da yangın paniği! Alevler yerleşim yerine yaklaşmadan söndürüldü
Yayınlanma:
Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Saat 00.00 sıralarında kırsal Kumyaka Mahallesi'nde yangın çıktı. Yangının yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başladığı öğrenildi.

bursada-cikan-aniz-yangini-yerlesim-yer-905911-269140.jpg

KISA SÜREDE ZEYTİNLİK ALANA İLERLEDİ

Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede ilerleyerek zeytinlik alana ulaştı.

Yangını gören çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

bursada-cikan-aniz-yangini-yerlesim-yer-905910-269140.jpg

KONTROL ALTINA ALINDI

Çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu alana sıçrayan alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

bursada-cikan-aniz-yangini-yerlesim-yer-905913-269140.jpg

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış edeninin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kırık bacağıyla yangına müdahale ettiKırık bacağıyla yangına müdahale etti

İstanbul'da okulda yangın: Öğrenciler tahliye edildiİstanbul'da okulda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Türkiye
CHP'nin dik duruşu
CHP'nin dik duruşu
Zeydan Karalar'dan Yılmaz Güney paylaşımı
Zeydan Karalar'dan Yılmaz Güney paylaşımı