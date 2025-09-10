Mudanya'da yangın paniği! Alevler yerleşim yerine yaklaşmadan söndürüldü
Yayınlanma:
Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Sitemizi Haberler'de takip edin
Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı.
Saat 00.00 sıralarında kırsal Kumyaka Mahallesi'nde yangın çıktı. Yangının yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başladığı öğrenildi.
KISA SÜREDE ZEYTİNLİK ALANA İLERLEDİ
Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede ilerleyerek zeytinlik alana ulaştı.
Yangını gören çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu alana sıçrayan alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış edeninin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Kırık bacağıyla yangına müdahale etti