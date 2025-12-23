Yargıtay Narin Güran davasını incelemeye aldı

Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında çuvala koyulan cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dava Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görüldü.

Türkiye'nin adım adım takip ettiği davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

YARGITAY NARİN GÜRAN DAVASINI İNCELEMEYE ALDI

Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre; Narin Güran cinayeti dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dosya, Birinci Ceza Dairesi tarafından incelemeye alındı. Birinci Derece Mahkeme'de verilen kararın istinaf incelemesi, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Cezalar hukuka uygun bulundu. Dosya Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay'daki dosyayla ilgili ilk gelişme geçtiğimiz aylarda yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili ceza dairesine tebliğname yazdı. Kararların onanmasını istedi. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi de Narin davasında son karar için dosyayı incelemeye aldı.

Yargıtay'ın dosyayla ilgili kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.