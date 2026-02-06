6 Şubat anmasına polis müdahalesi

Ankara'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma törenine polis ekiplerince müdahale edildi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Çankaya'daki Kolej Metro İstasyonu'nda bir araya geldi.

Ardından depremde yaşamını yitirenleri anmak; önlemlerin alınmamasına, ihmallere ve deprem davalarındaki cezasızlık politikasına tepki göstermek için Yüksel Caddesi'ne yürümek isteyen grup, polis engeliyle karşılaştı.

Önlerinin kesilmesine tepki gösteren kitle ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polis müdahalesi sırasında Halkevleri Bölge Temsilcisi Serdar Kibar'ın gözaltına alındığı bildirildi.

"İNSANLIK ÖLDÜ İNSANLIK! POLİSLER HÂLÂ BİZİ ÇEVİRİYOR"

Kolej Metro İstasyonu önünde polis barikatının kurulması büyük tepkiyle karşılandı. Hatay’da kızı ve kardeşini yitiren Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren; depremde kendisinin 18 saat enkaz altında kaldığını, kızının cansız bedeninin ancak altı gün sonra çıkarılabildiğini, kardeşinin cenazesine ise hâlâ ulaşılamadığını ifade etti.

Bu acının karşılaştıkları ilk katliam olmadığını vurgulayan Öneren, "İnsanlık öldü insanlık! Polisler hâlâ bizi çeviriyor. Çevirin be, alınacakları da alın artık!" diyerek polislere tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

