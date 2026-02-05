Ezgi Apartmanı'nda ailesini kaybetmişti: Depremin yıl dönümünde feryat etti

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı, yerle bir oldu.

Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin, ikisi tutuklu, biri firari olmak üzere toplam 12 sanık yargılanıyor.

Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybederken, felaketin yıl dönümünde depremzede ailelerin adalet arayışı sürüyor.

AİLESİNİ KAYBEDEN DEPREMZEDE ENKAZ ÜZERİNDEN SESLENDİ

Hayatını kaybedenler arasında Nurgül Göksu'nun oğlu avukat Ahmet Can ve Nesibe Zabun çifti ile henüz 6 aylık bebekleri Asude de vardı.

Depremlerin üçüncü yıl dönümünde Ezgi Apartmanı'nın üzerinde Halk TV'den Sahra Atilla'ya konuşan Nurgül Göksu, adalet çağrısı yaptı.

Hataylı depremzededen 'boş senet' feryadı

"3 YILDIR ADALET MÜCADELESİ VERİYORUM"

Depremin ardından 8 gün boyunca ailesinden iyi bir haber beklediğini belirten Göksu, "Ben çocuklarımı buradan siyah torbalarla aldım, götürdüm mezarlığa defnettim. Mezarlığa defnettikten sonra orada enkazın başında çocuklarıma bir söz vermiştim ben: 'Sizin ölümünüze sebep olanlar en ağır şekilde yargılanıp ceza alıncaya kadar mücadele edeceğim' demiştim" şeklinde konuştu.

"Burada 8 gün boyunca nasıl aynı çaresizlikle çocuklarımı bu enkazın altından çıkarmayı beklediysem, aynı çaresizlikle de adalet için bekliyorum ben" diyen Göksu, Ezgi Apartmanı davasında kamu görevlilerinin yargılanmamasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Şimdi ben 2021 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne... Her şey o kadar açık ve net ki. 2021 yılında bina yöneticisi çok net bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bir şikayet dilekçesi veriyor. Şikayet dilekçesi o kadar net ki; diyor ki "Binamızın taşıyıcı unsurlarına, kolonuna, kirişine zarar verildiğini düşünüyoruz ve binamızın kontrol edilmesini, projesinin istenilerek kontrol edilmesini istiyoruz" diyor. Bunu talep ediyoruz. Peki, benim çocuklarımın ölüm fermanı ne zaman verilmiş biliyor musunuz Sahra Hanım? Benim çocuklarımın ölüm fermanı, 2021 yılında o şikayet dilekçesine "Herhangi aykırı bir duruma rastlanılmamıştır" diyen kişiler, masa başında imzalayarak benim çocuklarımın ölüm fermanını imzalamışlar."

Deprem sanığına iyi hal indirimli 2 yıl cezası! 2 çocuğunu yitiren anne “nefes alamıyorum” diyerek isyan etti

"GİTSEN ŞİKAYET ETSEN ELİNE HİÇBİR ŞEY GEÇMEYECEK!"

"Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Tüm insanlar beni duysunlar" diyen nurgül Göksu, son olarak şöyle konuştu: