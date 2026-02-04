Hataylı depremzededen 'boş senet' feryadı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir depremzede, mağdur edildiğini belirterek boş senete imza attığını söyledi. "Neye imza attığımı bilmiyorum. Belki canımı alacaksınız" diyen depremzede, CHP Lideri Özgür Özel'e dert yandı.

6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümü dolayısıyla deprem bölgelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da yurttaşlarla bir araya geldi.

HATAYLI DEPREMZEDE ÖZGÜR ÖZEL'E FERYAT ETTİ

Defne ilçesinde depremden sonra yapılan TOKİ Konutları'na yerleştiğini ancak mağdur edildiğini belirten depremzede "Verilen anahtarla gittik baktık daireye. Mecburen imza attırıyorlar" şeklinde konuştu.

"BANYONUN KAPISI SIVASIZ, BERBAT İŞÇİLİK SIFIR"

Bölgede 47 yıldır esnaflık yaptığını belirten yurttaş başına gelenleri şöyle anlattı:

"Neyin karşılığı imza attım AFAD'a gittim. 'İmza attım' dedim oradaki görevliye. 'Neye imza attığımı bilmiyorum. Belki canımı alacaksınız' dedim. Dedi ki 'Oku.' 'Ben bunları okursam yarım günde bitirmem. İnce ince harflerle yazmışlar.' İki ay verdiler. Gittik TOKİ'ye anahtar teslim etti. Bir arkadaşla beraber getirdiler. Gittik baktık TOKİ'ye. Allah Allah... TOKİ dedikleri... Mutfak su sızdırıyor. Yatak odasının kapısı yok. Aralara macun doldurmamışlar. Banyonun kapısı sıvasız, berbat işçilik sıfır. Ben kaynakçıyım 47 yıllık esnafım."

Özgür Özel'den Erdoğan'a deprem konutları çağrısı: Faiz dahil hiçbir fark açıklanmayacağını açıklaÖzgür Özel'den Erdoğan'a deprem konutları çağrısı: Faiz dahil hiçbir fark açıklanmayacağını açıkla

"NEYE İMZA ATTIĞIMIZI BİLELİM"

Özel'in "Evin kaç lira masrafı var" sorusuna ise Hataylı yurttaş, "Vallahi Başkanım üç ay sigortalı maaşımı alırsam bitiremem. Ben gideceğim oraya. Çocuklarımın her biri ayrı bir ilde. Oğlum Kıbrıs'ta. Kızım Antalya'da. Küçük kızım Muğla'da üniversite yüksek lisansı yapıyor" şeklinde yanıt verdi.

Mağduriyetinin bir an önce giderilmesini isteyen yurttaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Bu konuda sizden istirhamımız binlerce insan mağdur. Bizimle olun, yardımcı olun. Neye imza attığımızı bilelim" ifadeleriyle feryat etti.

Kaynak:ANKA

