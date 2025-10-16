Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Diyarbakır’da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. Cinayette “suç delillerini gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkilinin vekilliğinden “vicdani nedenlerle” çekildiğini duyurdu.

Eryılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün sadece bir vekillikten değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum” sözlerini sarf etti.

“ ‘NARİN’İ NEVZAT ÖLDÜRDÜ’ DEDİĞİ BİR SES KAYDININ VARLIĞI”

“Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum.” diyen Eryılmaz, “Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır. Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır.” ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Narin Güran davası bozuldu

Eryılmaz, sözlerinin devamında “Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve "Narin'i Nevzat öldürdü" dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir.” dedi.

“İHBARLARDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİM”

“En acısı ise, tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır.” sözlerini sarf eden Eryılmaz, “Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz.” ifadelerini kullandı.

Son dakika | Narin davasında 3 tahliye

Avukat Eryılmaz, “Ama Narin Davası'nda, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim.” derken açıklamasını “Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir.” ifadeleriyle noktaladı.