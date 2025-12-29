Sınır kapısında yılbaşı trafiği: 'Bizim paramız çöp, onlarınki kral'

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Gürcistan’dan alışveriş yapmak amacıyla Türkiye’ye gelenlerin dönüş trafiği ile yılbaşı tatilini Gürcistan’da geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının geçişleri sınır kapısında kalabalık oluşturdu.

Kemalpaşa’ya alışveriş için gelen bir Gürcistan vatandaşı, Türkiye’deki fiyatların daha uygun olduğunu belirterek, “Türkiye’de fiyatlar çok güzel, Gürcistan’a göre daha uygun. Hemen hemen her gün buradayım; yatacak yerim olsa burada kalırım. Yılbaşı dolayısıyla işler güzel. Kemalpaşa’da ulusal marketlerden alışveriş yapıyoruz. Yağ, peynir, tereyağı, elbise gibi her şeyi alıyoruz” dedi.

Sınırdaki yoğunluğa ilişkin konuşan Kemalpaşalı bir vatandaş ise alışveriş taşımacılığına tepki göstererek şunları söyledi:

"bunlar günübirlik mal götürüyorlar. Yani karşı tarafta ticaret yapan vatandaşlar, malları geçirmek için tek tek taşıyorlar. Neticede toplu alım vergiye girdiği için vergi alınmaması adına beşer beşer taşıyıp karşıya götürüyorlar. Biz yapamıyoruz. Adamlar girişte para bile vermiyor. Biz niye girişte para veriyoruz kardeşim? Biri buna ‘dur’ desin ağabey."

"BİZİM PARAMIZ ÇÖP OLDU, GÜRCÜLERİN PARASI KRAL"

Sarp Sınır Kapısı’nda çalışan Erzurumlu bir vatandaş da şöyle konuştu:

"Ben burada alçıcıyım, burada çalışıyorum. Parayı, pulu, malzemeyi toplayıp kendi ülkelerine götürüp satıyorlar. Ne oluyor peki? Biz Türkiye’yiz, bunlar bir avuç insan. Ben Erzurumluyum; Erzurum buradan daha büyük. Burada vergi yok, bir şey yok. Gürcüler güzel para kazanıyor. İki sene sonra biz bunların eline bakacağız. Türkiye cennet, güzel bir ülke. Dünyanın gücü buraya yetmiyor ama bizim paramız çöp oldu. Bunların parası kral."

Sınırda bulunan bir Türk vatandaşı, "Paramız çöp oldu. Paraları alıp Gürcistan’da kumar oynuyorlar, para Gürcistan’a gidiyor. Bak, cebimde param var, arabam geliyor. Çalışmaya her gün gidiyorum. Ellerime bakın, nasırdan ağrıyor. Her gün çalışıyorum, aç değilim. Devletten Allah razı olsun. Buranın geçişini on milyon yapsın" dedi.