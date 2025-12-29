Son Dakika | Veyis Ateş ile Taner Çağlı tutuklandı

Veyis Ateş ile Taner Çağlı tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş evinden, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ise Viyana’ya gitmek üzere bulunduğu havalimanında ekipler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş insanı Mustafa Karataş da gözaltına alındı.

Savcılık dosyasında, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlamaları yöneltildi.

Veyis Ateş, Taner Çağlı ile Mustafa Karataş, gözaltına alındıktan sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Veyis Ateş ile Taner çağlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

