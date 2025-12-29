Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede

Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sıcak saatler yaşandı. Savcılık, soruşturmayı genişletti. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş, sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sıcak saatler yaşandı. Savcılık, soruşturmayı genişletti. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş, sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR ARASINDA "YER VE İMKAN SAĞLAMAK" DA VAR

Soruşturma dosyasının detaylarında dikkat çeken suçlamalar yer alıyor. İncelemenin; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarının yanı sıra, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin sürdürüldüğü belirtildi.

Son dakika | Veyis Ateş de gözaltında! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalgaSon dakika | Veyis Ateş de gözaltında! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

ATEŞ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI, ÇAĞLI VİYANA YOLUNDA YAKALANDI

Operasyon sırasında şüphelilerin yakalandığı yerler de tutanaklara geçti. Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Sanal medya ünlüsü Taner Çağlı’nın ise yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandığı belirtildi. Çağlı'nın, Viyana’ya gitmek üzere bulunduğu havalimanında ekipler tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine