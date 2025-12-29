Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sıcak saatler yaşandı. Savcılık, soruşturmayı genişletti. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş, sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR ARASINDA "YER VE İMKAN SAĞLAMAK" DA VAR

Soruşturma dosyasının detaylarında dikkat çeken suçlamalar yer alıyor. İncelemenin; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarının yanı sıra, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin sürdürüldüğü belirtildi.

Son dakika | Veyis Ateş de gözaltında! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

ATEŞ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI, ÇAĞLI VİYANA YOLUNDA YAKALANDI

Operasyon sırasında şüphelilerin yakalandığı yerler de tutanaklara geçti. Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Sanal medya ünlüsü Taner Çağlı’nın ise yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandığı belirtildi. Çağlı'nın, Viyana’ya gitmek üzere bulunduğu havalimanında ekipler tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.