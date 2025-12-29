Adana'da FETÖ'nün 'bölge öğrenci sorumlusu'na 6 yıl 3 ay hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık K.M.K. ve avukatı katıldı.

ÖRGÜT ÜYELERİYLE İRTİBATI BELİRLENDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve ByLock yazışmalarında adının geçtiğini belirtti.

BÖLGE ÖĞRENCİ SORUMLUSU OLARAK FAALİYET YÜRÜTMÜŞ

Savcı, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen K.M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

"ÖRGÜTSEL BİR KONUMUM YOKTUR"

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.M.K, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mahrem imamlar ile görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.