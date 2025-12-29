Adana'da FETÖ'nün 'bölge öğrenci sorumlusu'na 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da FETÖ'nün 'bölge öğrenci sorumlusu'na 6 yıl 3 ay hapis
Yayınlanma:
Adana'da, FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık K.M.K. ve avukatı katıldı.

FETÖ firarisi eski astsubay Kayseri’de yakalandıFETÖ firarisi eski astsubay Kayseri’de yakalandı

ÖRGÜT ÜYELERİYLE İRTİBATI BELİRLENDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve ByLock yazışmalarında adının geçtiğini belirtti.

BÖLGE ÖĞRENCİ SORUMLUSU OLARAK FAALİYET YÜRÜTMÜŞ

Savcı, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen K.M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

"ÖRGÜTSEL BİR KONUMUM YOKTUR"

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.M.K, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mahrem imamlar ile görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Türkiye
Sınır kapısında yılbaşı trafiği: 'Bizim paramız çöp, onlarınki kral'
Sınır kapısında yılbaşı trafiği: 'Bizim paramız çöp, onlarınki kral'
Otomobil sulama kanalına düşmüştü! 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Otomobil sulama kanalına düşmüştü! 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı