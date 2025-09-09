İstanbul'da okulda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

İstanbul Başakşehir’de bulunan Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu’nun kantininde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden okul yetkilileri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangının büyümesini önlemek için öğrenciler hızla binadan tahliye edildi. Durumdan haberdar olan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, kantindeki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.