Babacan uyuşturucu ticaretine şahit oldu! Canlı yayında şok içinde anlattı

Babacan uyuşturucu ticaretine şahit oldu! Canlı yayında şok içinde anlattı
Yayınlanma:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan okulların önünde yasaklı madde satıldığını bizzat gördüğünü aktardı. Babacan, “Evet operasyonlar yapılıyor ama bir sahada bir ciddi değişiklik göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uyuşturucu kullanımının artması ve son günlerde ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Uyuşturucu bağımlılarının korkunç sayısını iktidar medyası yazdıTürkiye'yi bu hale kim getirdi? Uyuşturucu bağımlılarının korkunç sayısını iktidar medyası yazdı

“İNANILIR GİBİ DEĞİL” DİYEREK ANLATTI!

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan okulların önünde, öğrencilere yasaklı madde satıldığını bizzat gördüğünü belirten Babacan, "Ankara'da ben bizzat şahit oldum, Etimesgut ilçesinde ilkokulların önünde madde satılıyor. İnanılır gibi değil. Okulların çevresindeki esnaflara sorun, onlar size söyler.” ifadelerini kullandı.

Babacan, “Yani evet görünür operasyonlar yapılıyor ama bir yandan da sahada henüz bir ciddi değişiklik göremiyoruz." sözlerini sarf etti.

ali-babacan.jpg

“KLİKLER ARASI BİR SAVAŞIN YANSIMASI GİBİ Mİ GÖRÜYOR?”

Babacan, son dönemde ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonları hakkında ise, “Son yapılan operasyonlar... 'Türkiye'de kimse dokunulmaz değil. İstediği kadar ünlü olsun, ne olursa olsun. Bu yanlış işi yapıyorsa, uyuşturucu kullanıyorsa veya ticaretini yapıyorsa kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Herkese her an operasyon yapılabilir ve herkes gözaltına alınabilir. Suçu varsa tutuklanabilir, hüküm de diyebilir.' Bu mesajı vermek açısından iyi. Ama toplumumuz bunu böyle mi değerlendiriyor? Yoksa klikler arası bir savaşın yansıması olarak mı görüyor? Buna bir eğilip ayrıca değerlendirmek lazım." açıklamasını yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Türkiye
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi