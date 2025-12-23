Babacan uyuşturucu ticaretine şahit oldu! Canlı yayında şok içinde anlattı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uyuşturucu kullanımının artması ve son günlerde ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Uyuşturucu bağımlılarının korkunç sayısını iktidar medyası yazdı

“İNANILIR GİBİ DEĞİL” DİYEREK ANLATTI!

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan okulların önünde, öğrencilere yasaklı madde satıldığını bizzat gördüğünü belirten Babacan, "Ankara'da ben bizzat şahit oldum, Etimesgut ilçesinde ilkokulların önünde madde satılıyor. İnanılır gibi değil. Okulların çevresindeki esnaflara sorun, onlar size söyler.” ifadelerini kullandı.

Babacan, “Yani evet görünür operasyonlar yapılıyor ama bir yandan da sahada henüz bir ciddi değişiklik göremiyoruz." sözlerini sarf etti.

“KLİKLER ARASI BİR SAVAŞIN YANSIMASI GİBİ Mİ GÖRÜYOR?”

Babacan, son dönemde ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonları hakkında ise, “Son yapılan operasyonlar... 'Türkiye'de kimse dokunulmaz değil. İstediği kadar ünlü olsun, ne olursa olsun. Bu yanlış işi yapıyorsa, uyuşturucu kullanıyorsa veya ticaretini yapıyorsa kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Herkese her an operasyon yapılabilir ve herkes gözaltına alınabilir. Suçu varsa tutuklanabilir, hüküm de diyebilir.' Bu mesajı vermek açısından iyi. Ama toplumumuz bunu böyle mi değerlendiriyor? Yoksa klikler arası bir savaşın yansıması olarak mı görüyor? Buna bir eğilip ayrıca değerlendirmek lazım." açıklamasını yaptı.