İnşaat bekçisi öldü cansız bedenini çıkarken ekipler de zehirlendi

Olay, 7 Aralık günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, normalde izinli olan ancak şantiyedeki su birikintisini tahliye etmek için işe çağrılan inşaat bekçisi Nezir Uygur, sabah saatlerinde şantiyeye geldi. Saat 17.00’de mesaisini tamamlayıp eve dönmesi gereken Uygur’dan haber alamayan ve telefonlarına yanıt bulamayan ailesi, durumdan şüphelenerek inşaat alanına gitti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Aile üyeleri ve ekiplerin şantiyede yaptığı aramalar sonucunda Nezir Uygur’un cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemelerin ve otopsi işlemlerinin ardından ailesi, cenazeyi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim aldı. Uygur, dün öğle namazına müteakip Bilal Habeşi Mescidi’nde kılınan cenaze namazının ardından Deliklikaya Mezarlığı’na defnedildi.

“ARAMA YAPANLAR DA ZEHİRLENDİ: 5-10 DAKİKA İÇİNDE BAYILDIK”

Uygur’un cansız bedenine ulaşmaya çalışan yakınları ve kurtarma ekipleri, ortamdaki yoğun koku nedeniyle büyük tehlike atlattı. Olay anını anlatan Nezir Uygur’un yakını Ümit Ceye, şantiye alanındaki kuyu benzeri yapının içinde yoğun benzin kokusu olduğunu belirtti. Ceye, arama çalışmaları sırasında kendisinin, Uygur’un oğlunun, dayısının, polislerin ve itfaiye erlerinin de zehirlendiğini ifade etti.

Ceye, yaşadıkları o anları şu sözlerle anlattı:

“Ben, rahmetlinin oğlu, dayım ve iki itfaiyeciyle beraber 5 kişi içerideydik. 5-10 dakika içerisinde beşimiz de zehirlendik. Ben orada bayılmışım, hastaneye kaldırmışlar. Dün akşam saat 01.00’da hastaneden çıktım. İki itfaiyeci zehirlenmiş, polisler zehirlenmişti, rahmetlinin oğlu yine zehirlenmişti. Şu an biri hala hastanede gözetim altında, onun durumu iyi değil. Orada çalışan başka bir bekçi de Çam Sakura Hastanesi'nde yatıyor. Onun durumu da iyi değil. Biz aşağı indiğimizde adam zaten nefes almıyordu, olay yerinde vefat etmişti.”

“KAPALI ALANDA HAVALANDIRMASIZ ORTAMDA BENZİNLİ SU POMPASI ÇALIŞTIRILDI”

Ailenin iddiasına göre ölüm sebebi, kapalı bir alanda çalıştırılan benzinli su motoruydu. Ümit Ceye, Uygur’un girdiği yerin fiziki koşullarının çalışmaya uygun olmadığını vurgulayarak şu detayları paylaştı:

“Olay pazar günü oldu. Normalde pazar günü işe gitmiyor, işe çağırıyorlar. Çukur gibi bir yerde yağmur suyu birikmiş. Ama burası kapalı, havasız bir ortam. Kapısı, penceresi yok. Bir tahta merdiven yapmışlar, 3 metre yükseklikten aşağı iniliyor. Suyu tahliye etsin diye küçücük bir pencereden adamı içeriye koyuyorlar. Adam içeri giriyor, orada benzinli su motoru var. Gündüz birkaç kez benzin almaya gidip gelmiş. Su pompası çalıştırıyorlarmış, onun benzini muhtemelen zehirledi. ‘Düşme’ demişler ama düşme olayı yok. Bu adam tamamen ihmal yüzünden zehirlenerek orada ölmüş.”

Ceye ayrıca, Uygur’un oğlu babasını almaya gittiğinde, orada bulunan diğer bekçinin de kokudan etkilenip dışarı çıktığını ve “Amca düşmüş” diye haber verdiğini, ancak o bekçinin de şu an hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

“İZİNLİ GÜNÜNDE ZORLA, KORUMASIZ ŞEKİLDE ÖLÜME GÖNDERİLDİ”

Hayatını kaybeden Nezir Uygur’un yeğeni Mehmet Kasım Uygur ise amcasının hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadan çalıştırıldığını savundu. Amcasının izinli gününde zorla işe getirildiğini öne süren Mehmet Kasım Uygur tepkisini şöyle dile getirdi:

“Bunun sorumluları kimse ortaya çıkacak. Benim amcam oraya ölüme, göz göre göre gönderildi. Tek başına, baretsiz, maskesiz, hiçbir iş güvenliği kanununa uyum sağlanmadan orada tek başına ölüme gönderilmiş şekilde çalıştırılmış. Zorla gönderilmiş. Amcam, ‘Ben bugün gelmiyorum, bugün izinli günüm’ demesine rağmen zorla işe götürülmüş. Biz bunu kabul etmiyoruz.”

FİRMA YETKİLİLERİNE TEPKİ: CENAZE ÇIKIYOR KİMSE YOK

Aile, olay sonrası firma yetkililerinin ilgisizliğinden de şikâyetçi oldu. Ümit Ceye, arama çalışmaları sırasında ve sonrasında firmadan muhatap bulamadıklarını belirterek, “Firmanın hiçbir yetkilisi yanımızda yoktu. Biz sadece kendi akrabaları, komşular ve itfaiye ekibi olarak adamı aradık. Firma yetkililerine ulaşmaya çalışıyorlar, ‘Şehir dışındayız, bugün gelemeyeceğiz, yarın geleceğiz’ diyorlar. Bir inşaatta adamın firmasında cenaze çıkıyor. Kimse hiç mi ilgilenmez?” ifadelerini kullandı.