Bile bile... Kırmızı ışıkta geçen TIR genç motosikletliyi hayattan kopardı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hakan Gür (31) yaşamını yitirdi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN TIK CAN ALDI

Kaza, saat 20.00 sıralarında Menteşe’nin Bayır AVM kavşağında meydana geldi. Tuncay Durmaz (38) yönetimindeki 35 BDT 554 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçip Hakan Gür’ün (31) kullandığı 48 AVA 765 plakalı motosiklete çarptı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Gür çarpmanın etkisiyle savrulurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Gür’ün hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü T.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

