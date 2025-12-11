Yediemin otoparkında, hacizli araçlar üzerinde 700 milyon liralık vurgun

Dinçer GÖKÇE



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, olay, İstanbul Yediemin Otoparkları Derneği Başkanı Rıfat Zaloğlu’nun sahibi olduğu Hisar Yediemin Otoparkı’nda yaşandı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere Zaloğlu, kendisi ile temasa geçen çok sayıda kişiye, yasal düzenlemenin yapıldığını sahibi olduğu otoparktaki çok sayıda hacizli aracı satabileceğini ifade etti. Şikâyetçilerden bir kısmı, kendilerini Zaloğlu ile tanıştıran kişi Birleşik Turan Devletleri Derneği Başkanı Hakan Özmen oldu. Savcılık dilekçelerine göre Zaloğlu da anılan derneğin yönetim kurulu üyesiydi.

“BAKANLIK İLE ÇALIŞIYORUZ!”

Dosyada yer alan şikâyet dilekçelerine göre, Hakan Özmen kendisini eski eski emniyet müdürü olarak tanıttı. İddiaya göre, Rıfat Zaloğlu’nu devletin güvenlik bürokrasisinden önemli isimlerin de tanıdığı bilgisi Özmen tarafından bu kişilerle paylaşıldı. Bu durum, araç satın almak isteyen kişilerdeki olası şüpheleri de ortadan kaldırdı. Zaloğlu’nun, Adalet Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştığını yönündeki söylemi de benzer bir etkiye yol açtı.

Birleşik Turan Devletleri Derneği Başkanı Hakan Özmen.

PİYASAYA GÖRE OLDUKÇA ‘UCUZ’!

Geçen yıl 24 Kasım günü Birleşik Turan Devletleri Derneği’ne üye bir grup, Bağcılar Mahmutbey’deki Hisar Yediemin Otoparkına davet edildi. Zaloğlu, satışını yapacağı araçları tek tek gelen kişilere gösterdi. Araçlar için belirlenen bedel, piyasa fiyatının oldukça altındaydı. Örneğin 1 milyon liralık aracın 400 bin liraya satılacağı kaydedildi.

‘ARAÇ TESLİMLER 10-15 GÜNE YAPILIR’

Teklifi cazip bulan çok sayıda kişi, ödemeleri Zaloğlu’nun muhasebecisi Ferhat Hakan’ın hesabına gönderdi. Gönderilen ödemeler için açıklama kısmına “araç bedeli” yazıldı. Çok sayıda kişi, ödemeleri gönderdikten sonra araçların teslimini bekledi. Zaloğlu, ödemelerin yapılmasından 10-15 gün sonra araçların devrinin yapılacağını söyledi.

Satın aldığı aracını isteyen kişilerle Rıfat Zaloğlu arasındaki bir çok mesaj dosyaya girdi.

NE PARA İADE EDİLDİ NE ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ

Ancak, aradan aylar geçmesine rağmen ne araçların teslimi yapıldı ne de alınan paralar iade edildi. Çok sayıda kişi bu süreçte hem Rıfat Zaloğlu ile hem de Hakan Özmen ile görüştü. Ancak yapılan bir dizi görüşmeye rağmen sonuç alınamadı.

ZALOĞLU VE MUHASEBECİ TUTUKLANDI

Yapılan savcılık şikâyetleri ve verilen ifadeler sonrası savcılık da harekete geçti. Rıfat Zaloğlu ile Ferhat Hakan geçen ağustos ayında tutuklandı. Başakşehir’deki Zaloğlu Yediemin Otoparkı’nın sahibi Mustafa Zaloğlu, Rıfat Zaloğlu’nun kardeşi olduğunu ifade ederek “2 yıla yakındır kendisi ile görüşmüyorum. İşlerimiz de ortak değil. Olayın geçtiği söylenen yer kardeşime ait. Bizim diğer otoparklarla ilgili bir durum değil” dedi.

Rıfat Zaloğlu'nun para topladığı kişilere 'kutlama' yemeği verdi.

DERNEK BAŞKANI: OLAYLA İLGİM YOK

Savcılık dilekçeleri ile ifadelerde adı geçen Birleşik Turan Devletleri Derneği Başkanı Hakan Özmen ise, Rıfat Zaloğlu’nu 20 yıldır tanıdığını ancak bu kişi ile hiçbir ticaretinin de söz konusu olmadığını söyledi. Zaloğlu’nun yaptığı işlere ilişkin kimseye kefil olmadığını kaydeden Özmen, derneğe üye 4 kişinin Zaloğlu ile tanışmasına vesile olduğunu kaydetti. Kendisini eski emniyet müdürü olarak da tanıtmadığını kaydeden Özmen, toplanan paralarla da hiçbir ilgisinin olmadığını kaydetti. Özmen, soruşturma kapsamında henüz ifadesine de başvurulmadığı bilgisini verdi.

‘PARALARI İNŞAATA YATIRDI’ İDDİASI

Bu arada, konuya yakın 2 ayrı kaynak Rıfat Zaloğlu’nun dolandırıcılık amacı ile hareket etmediğini, topladığı paraları bir inşaat projesine yatırdığını sorunun da bu aşamadan sonra ortaya çıktığını kaydetti.