Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., yurt içinde gerçekleştirilen at yarışlarına dayalı müşterek bahislerin organizasyon yetkisini United Racing Şans Oyunları A.Ş.’ye devretme kararı aldı. Gelişme, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) çalışanlarına gönderdiği kurum içi bilgilendirme mesajıyla resmiyet kazandı.

Söz konusu yetki devri, at yarışları ve bahis sektöründe önemli bir yapısal değişimin başlangıcı olarak görülüyor. Yeni dönemde bahislerin organizasyonu, işletilmesi ve gelir paylaşımı modellerinde kapsamlı bir yeniden yapılanma bekleniyor.

Ömer Fethi Gürer: Tarım Bakanlığı, Jokey Kulübü Aracılığıyla 50 Lüks Araç Kiraladı!

ŞİRKET ÖMER ONAN TARAFINDAN KURULDU

Gazeteci Murat Ağırel’in haberine göre, bahis yetkisini devralan United Racing Şans Oyunları A.Ş., eski milli basketbolcu Ömer Onan tarafından 20 Kasım 2025’te 1 milyon TL sermaye ile kuruldu. Ticaret Sicili kayıtlarında şirket merkezinin İstanbul Şişli olduğu bilgisi yer alıyor.

Devir sürecinin tamamlanmasıyla birlikte United Racing, yurt içindeki at yarışı bahislerinin operasyonel sorumluluğunu üstlenecek.

YAYIN HAKLARINDA BENZER BİR SÜREÇ YAŞANMIŞTI

At yarışları yayın haklarında da daha önce benzer bir değişim gerçekleşmişti. TJK, web ve mobil yayın haklarını 10 yıllığına Hipodrom Şans Oyunları ile Platform Şans Oyunları’nın oluşturduğu ortak girişime devretmişti.

Bu ortak girişimin yönetiminde bulunan Ömer Onan, aynı zamanda Platform Şans Oyunları’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.