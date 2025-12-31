İstanbul, giderek daha çok kalabalıklaşması ve hayat pahallılığı nedeniyle cazibesini kaybetti. Eskiden çok göç alan İstanbul, artık göç veren bir il haline dönüştü. Öyle ki İstanbul'dan kaçanların sayısı rekor düzeylere ulaştı.

Özgür Kocaeli, TÜİK rakamlarına dayanarak İstanbul'dan kaçanların illere göre dağılımını ortaya çıkardı.

Daha önceki yıllarda Ege bölgesi İstanbullular için cazibe bölgesi olurken, bunun değiştiği görüldü.

KOCAELİ İLK SIRADA ARKASINDA ANKARA

İstanbul'dan kaçanların en çok tercih ettiği il Kocaeli oldu. 21 bin 600 kişi İstanbul'dan Kocaeli'ye taşındı. Ankara'ya 19 bin 84 kişinin gittiği belirlendi.

İSTANBUL'DAN KAÇAN KAÇANA

İstanbul'dan en fazla taşınılan 10 il şöyle:

10.SAMSUN: 10.200 KİŞİ

9.BALIKESİR: 10.288 KİŞİ

8.SAKARYA: 11.470 KİŞİ

7.ANTALYA: 11.510 KİŞİ

6.BURSA: 12.503 KİŞİ

5.İZMİR: 16.037 KİŞİ

4.TEKİRDAĞ: 18.772 KİŞİ

3.TOKAT: 18.814 KİŞİ

2.ANKARA: 19.084 KİŞİ

1.KOCAELİ: 21.600 KİŞİ