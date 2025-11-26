Trafik eşkıyaları motosikletliyi döverek öldürmeye çalıştı: Akıllara Abdullah öğretmen geldi

Olay, saat 17.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi.

Emekli öğretmeni döverek öldürmüştü: Trafik canisinin ifadesi ortaya çıktı

İddiaya göre sıkışan trafik nedeniyle ters yöne giren 61 AFF 979 plakalı cip sürücüsü ile motosikletli arasında tartışma çıktı.

DÖVEREK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Cip sürücüsü ve yanındaki kişiler, araçtan inerek tekme ve yumruklarla motosikletliye saldırdı. Saldırganlar, yere düşürdükleri motosikletliyi döverek öldürmeye çalıştı. Motosikletli, kendisini darbelere karşı korumaya çalışırken, saldırganlar adeta tekme atmak için birbirleriyle yarıştı.

Yerde yatan motosiklet sürücüsünü ölümüne tekmeleyen canileri, yoldan geçenler araya geçerek durdurdu.

TEKME ATMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Dehşet anları başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şehir eşkıyalarının, yerde yatan motosikletliye tekme atmak için birbirlerini ittikleri görüldü.

EMEKLİ ÖĞRETMENİ DE TRAFİK CANİLERİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Benzer bir olay, 16 Kasım'da Giresun'da yaşanmıştı. Giresun'dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası tartışma çıktı. İlhan İhtiyaroğlu, öğretmeni Abdullah Coşkun'u döverek katletmişti.