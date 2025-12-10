Son Dakika | Büyükçekmece Adliyesi soygununda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Son Dakika | Büyükçekmece Adliyesi soygununda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı
Yayınlanma:
Son Dakika haberi...Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet deposu soygununa ilişkin soruşturma kapsamında, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edilmesiyle ilgili firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan emanet memuru Kemal Demir, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı: Altınlar böyle kaçırılmış!Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı: Altınlar böyle kaçırılmış!

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik yapılan operasyonda Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderi ile altınları yüklediği araçta bulunduğu kamera görüntüleriyle belirlenen 1 kişi ve altınların bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, 7 Aralık'ta gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Yürütülen soruşturmada iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin soruşturma kapsamında, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edilmesiyle ilgili firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Türkiye
İnşaat çalışmasının yanındaki 2 binada çatlaklar oluştu: 15 kişi tahliye edildi
İnşaat çalışmasının yanındaki 2 binada çatlaklar oluştu: 15 kişi tahliye edildi
Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcu İzmir’de yakalandı
Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcu İzmir’de yakalandı
Bile bile... Kırmızı ışıkta geçen TIR genç motosikletliyi hayattan kopardı
Bile bile... Kırmızı ışıkta geçen TIR genç motosikletliyi hayattan kopardı