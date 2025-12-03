Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı: Altınlar böyle kaçırılmış!

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette bulunan yaklaşık 80 kilogramlık altın ve gümüşün kaybolması üzerine soruşturma başlatıldı. Olay, emanet biriminin müdürünün refakat iznine ayrıldığı süreçte, yerine vekaleten memur görevlendirilmesi sonrasında tespit edilmişti.

Kilolarca altının ve gümüşün kaybolması üzerine vekaleten görevli memur gözaltına alındı. Ekol Tv'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, gözaltına alınan şüpheli memur, ilk ifadesinde adli emanet birimine çok sayıda hizmetlinin girip çıktığını belirterek, kamera kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını savundu.

HİZMETLİ LONDRA'YA KAÇTI İDDİASI

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüpheler, emanet bölümünde görevli Erdal T. isimli bir hizmetli üzerine yoğunlaştı. İddialara göre, söz konusu hizmetli 1 Aralık Pazartesi günü işe gelmedi ve "ailevi problemlerim var, rapor alacağım" dedi. Yapılan detaylı incelemelerde, hizmetlinin 19 Kasım tarihinde Londra’ya çıkış yaptığı ve beraberinde 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşü yurt dışına kaçırmış olabileceği değerlendiriliyor.

SOYGUNUN DETAYLARI

İddialara göre, soygun planı 13 Kasım sabahı saat 07.40 sıralarında devreye sokuldu. Mesainin henüz tam başlamadığı bu saatte adliyeye gelen hizmetli Erdal T.'nin, yedek anahtarı kullanarak kasaları açtığı öne sürüldü. Ardından 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli alışveriş arabasına yükleyerek adliyeden dışarı çıkardığı ileri sürüldü.

Kaybolan altın ve gümüş miktarı tek seferde çıkarılması mümkün görülmediği için, polis kamera kayıtlarını kasım ayının başına kadar geriye dönük olarak taramaya aldı. Olay kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da incelendiği bildirildi. Soruşturma devam ediyor.