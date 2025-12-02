Adliyede 150 milyon liralık vurgun skandalı: Memur ile hizmetli Adli Emanet deposunu soydu!

Vurgun skandalı, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşandı. İddiaya göre Adli Emanet deposundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalındı. Çalınan altın ve gümüşün piyasa değerinin ise 149 milyon 900 bin TL olduğu belirlendi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Başsavcılığın adli emanete yaptığı denetimde, kasalarda bulunması gereken altınların kayıp olduğu fark edildi. Yapılan incelemede, adli emanetten sorumlu memurun şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre emanet birim müdürünün babasının kanser tedavisi nedeniyle refakat iznine ayrıldığı ve bu süreçte göreve vekaleten bir memurun görevlendirildiği öğrenildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI DA ALARAK YURT DIŞINA KAÇTI

Başsavcılık tarafından yapılan incelemede 13 Kasım’da, adliyede görevli bir hizmetlinin, adli emanette bulunan tüm altın, gümüş ve kıymetli eşyaları siyah çöp poşetlerine doldurarak dışarı çıkardığı tespit edildi. Şüphelinin, çaldığı eşyalarla birlikte 18 Kasım’da eşi ve çocuğunu da alarak İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıktı.

LONDRA'YA KAÇTI

Emanet bölümünde görevli hizmetli Erdal T.'nin 1 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması gerekirken adliyeye gelmediği, arandığında ailevi problemleri öne sürerek işe gelmeyeceğini söylediği iddia edildi.

Soruşturmada, hizmetlinin 19 Kasım’da Londra’ya çıkış yaptığı ve beraberinde 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşü yurt dışına götürmüş olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu arada Erdal T. ile eşi Esma T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Şüpheli memurun ise yurtdışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alındığı öğrenildi. Adli emanetten sorumlu memur gözaltına alındı.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN!

Yapılan incelemelerde Adli Emanet deposundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 146 milyon TL, gümüşün değerinin ise 3 milyon 900 bin TL olmak üzere toplamda 149 milyon 900 bin TL'lik vurgun yapıldığı belirtildi.

Bu miktarın tek seferde adliyeden çıkarılmasının mümkün görülmemesi nedeniyle kamera kayıtlarının kasım ayının başına kadar geriye dönük tarandığı öğrenildi. Olay kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

Şu ana kadar kaybolduğu tespit edilen emanet miktarı şu şekilde:

Gram altın: 9.906 gr, Reşat altın: 49 adet, Kolye: 438 adet, Küpe: 66 gr, Altın külçe: 5 kilo, Altın arma: 7 adet, Tam altın: 167 adet, Bilezik: 606 adet + 1.477 gr, Yarım altın: 376 adet, Çeyrek altın: 1.328 adet, Cumhuriyet altını: 40 adet, Altın takı: 2.701 gr, Ata altın: 487 adet, Gremse altın: 6 adet, Gümüş: 50 kilo.