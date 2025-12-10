Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcu İzmir’de yakalandı

Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcu İzmir’de yakalandı
Yayınlanma:
İstanbul Büyükçekmece’de iddiaya göre, 5 ay önce kuyumcu dükkanı açıp çok sayıda kişiden altın ve para toplayarak kayıplara karıştığı öne sürülen Fatih Çelik (34), İzmir’de yakalandı.

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce kuyumcu dükkanı açan Fatih Çelik’in, kısa sürede başta mahalle sakinleri olmak üzere birçok kişiden yüksek miktarda altın ve para topladı.

ALTIN ALMAK İSTEYENDEN PARAYI ALIP ALTINI VERMEMİŞ

Çelik’in, altın almak isteyenlerden parayı alıp altını daha sonra teslim edeceğini söylediği, altın satanlardan ise altını alıp ödemeyi sonra yapacağını belirttiği iddia edildi. Bu yöntemle farklı kişilerden yüklü miktarda para ve altın topladığı ileri sürülen Çelik, eşi ve çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu.

GÜNLER SONRA HABER ALAMAYINCA SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

İş yerine gelen müşteriler dükkanın uzun süredir kapalı olduğunu görünce çevredeki esnafa sordu. Günler geçmesine rağmen Çelik’e ulaşılamayınca çok sayıda mağdur polis merkezine ve savcılığa giderek şikayette bulundu.

GBT SORGUSUNDA ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli dün öğle saatlerinde İzmir’de yakalandı. Çelik’in hal ve hareketlerinden şüphelenen ekiplerin yaptığı GBT sorgulamasında şüphelinin Büyükçekmece 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan arandığını tespit edildi. Gözaltına alınan Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

