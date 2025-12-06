5 aylık kuyumcudan büyük vurgun: Milyonları alıp toz oldu

İstanbul Büyükçekmece’de 5 ay önce açılan bir kuyumcu dükkânı, mahallede onlarca kişiyi mağdur eden kayıp vakasıyla gündemde. İddiaya göre kuyumcu sahibi Fatih Çelik, farklı yöntemlerle topladığı altın ve paralarla ailesiyle birlikte ortadan kayboldu.

Celaliye Mahallesi’nde hizmete giren dükkânın sahibi Çelik’in, kısa sürede çevrede güven kazanarak birçok kişiden altın ve para topladığı belirtildi. Çelik’in, “altını sonra teslim edeceğini” söyleyerek para aldığı, altın bozdurmak isteyenlere ise “ödemeyi daha sonra yapacağını” vadettiği öne sürüldü.

Kuyumcunun dalgınlığından faydalandı: 2 milyonluk altınla kaçtı

SAVCILIĞA GİDEREK ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Topladığı yüksek miktardaki altın ve parayla kayıplara karıştığı iddia edilen Çelik’e günlerdir ulaşılamıyor. İş yerinin uzun süredir kapalı olduğunu gören müşteriler, çevre esnafından da sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Çok sayıda kişi, hem polis merkezine hem de savcılığa giderek şikâyetçi oldu.

"GÜVENDİĞİMİZ BİR ÇOCUKTU"

Kuyumcuya para kaptıran mağdurlardan Ercan Tiryaki, "Kaçmadan önceki akşam saat 16.30 gibi geldim burası açıktı. Dedim ki bana gram lazım. Ben parayı verdim bana 1 gram verdi 3 gramım kaldı. Kağıda yazı yazdı. Akşam gelecek, gelip alırsın dedi. Ben de güveniyorum, temiz, güvendiğimiz bir çocuktu. 17 bin 200 lira parayı bıraktım. Kağıda ‘Parası alındı 3 gram verilecek’ yazdı. Kağıt arabada duruyor. Ertesi sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Burada mağdur ettiği çok fazla insan var" dedi.

"ALTINLARI TOPLAYIP KAÇMIŞ"