5 aylık kuyumcudan büyük vurgun: Milyonları alıp toz oldu

5 aylık kuyumcudan büyük vurgun: Milyonları alıp toz oldu
Yayınlanma:
Büyükçekmece’de 5 ay önce açtığı kuyumcuyla mahallede güven kazanan Fatih Çelik, iddiaya göre çok sayıda kişiden topladığı altın ve paralarla ailesiyle birlikte ortadan kayboldu; mağdurlar polis ve savcılığa koştu.

İstanbul Büyükçekmece’de 5 ay önce açılan bir kuyumcu dükkânı, mahallede onlarca kişiyi mağdur eden kayıp vakasıyla gündemde. İddiaya göre kuyumcu sahibi Fatih Çelik, farklı yöntemlerle topladığı altın ve paralarla ailesiyle birlikte ortadan kayboldu.

Celaliye Mahallesi’nde hizmete giren dükkânın sahibi Çelik’in, kısa sürede çevrede güven kazanarak birçok kişiden altın ve para topladığı belirtildi. Çelik’in, “altını sonra teslim edeceğini” söyleyerek para aldığı, altın bozdurmak isteyenlere ise “ödemeyi daha sonra yapacağını” vadettiği öne sürüldü.

Kuyumcunun dalgınlığından faydalandı: 2 milyonluk altınla kaçtıKuyumcunun dalgınlığından faydalandı: 2 milyonluk altınla kaçtı

SAVCILIĞA GİDEREK ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Topladığı yüksek miktardaki altın ve parayla kayıplara karıştığı iddia edilen Çelik’e günlerdir ulaşılamıyor. İş yerinin uzun süredir kapalı olduğunu gören müşteriler, çevre esnafından da sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Çok sayıda kişi, hem polis merkezine hem de savcılığa giderek şikâyetçi oldu.

istanbul-buyukcekmecede-bir-kuyumcu-pi-1050189-311655.jpg

"GÜVENDİĞİMİZ BİR ÇOCUKTU"

Kuyumcuya para kaptıran mağdurlardan Ercan Tiryaki, "Kaçmadan önceki akşam saat 16.30 gibi geldim burası açıktı. Dedim ki bana gram lazım. Ben parayı verdim bana 1 gram verdi 3 gramım kaldı. Kağıda yazı yazdı. Akşam gelecek, gelip alırsın dedi. Ben de güveniyorum, temiz, güvendiğimiz bir çocuktu. 17 bin 200 lira parayı bıraktım. Kağıda ‘Parası alındı 3 gram verilecek’ yazdı. Kağıt arabada duruyor. Ertesi sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Burada mağdur ettiği çok fazla insan var" dedi.istanbul-buyukcekmecede-bir-kuyumcu-pi-1050187-311655.jpg

"ALTINLARI TOPLAYIP KAÇMIŞ"

Çelik’in esnaf komşusu Erdal Töngel ise, "15 gün önce kuyumcu dolandırdı dediler. Polisler geldi gece. Piyasadan altınları toplayıp kaçtığı söyleniyor. Ben tanımıyorum. Biz dükkanı açtıktan sonra o açtı. Sonra duyduk ki altınları toplayıp kaçmış. 500 milyon diyorlar ama ben bilmiyorum. Tanımıyorum. Bazen onu bulamayan müşterileri bize gelip soruyor gördünüz mü diye ama biz görmedik. Bir müşterisi ev alacak evinin senedi için de getirip 1 milyon liralık altınlarını bırakıyor nakit para almak istiyor. Kuyumcu sabah gel parayı al demiş. Sabah adam geldiğinde Fatih bey yok, gidiş o gidiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
Türkiye
Adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı
Adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı
İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını belediye önünde kendini yaktı! Canlı yayında yayımladı
İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını belediye önünde kendini yaktı! Canlı yayında yayımladı
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: Üç kişi tutuklandı
3 ilde dolandırıcılık operasyonu: Üç kişi tutuklandı