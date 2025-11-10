Kuyumcunun dalgınlığından faydalandı: 2 milyonluk altınla kaçtı

Ordu'nun Altınordu bir şüpheli, kuyumcu dükkanına müşteri gibi girerek 2 milyon lira değerinde altın çaldı.

Saat 17.00 sıralarında Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir şüpheli müşteri kılığında gelerek mir miktar altın almak istediğini söyledi.

KUYUMCUNUN ARKASINI DÖNMESİNİ FIRSAT BİLDİ

Kuyumcunun tezgaha çıkardığı altınları inceleyen şüpheli bir yandan da kuyumcu ile konuşmaya başladı. Şüpheli, kuyumcunun bir anlık dalgınlıkla arkasını dönmesinden faydalanarak, tezgahın üzerinde bulunan keseleri alarak kaçtı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin çaldığı altınların 2 milyon değerinde olduğu öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.