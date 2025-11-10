Kuyumcunun dalgınlığından faydalandı: 2 milyonluk altınla kaçtı

Yayınlanma:
Ordu'da kuyumcuya müşteri kılığında giren şüpheli kuyumcunun dalgınlık anından faydalanıp 2 milyon lira değerindeki altın çalıp kaçtı.

Ordu'nun Altınordu bir şüpheli, kuyumcu dükkanına müşteri gibi girerek 2 milyon lira değerinde altın çaldı.

Saat 17.00 sıralarında Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir şüpheli müşteri kılığında gelerek mir miktar altın almak istediğini söyledi.

orduda-kuyumcunun-dalginligindan-faydal-1009258-299368.jpg

KUYUMCUNUN ARKASINI DÖNMESİNİ FIRSAT BİLDİ

Kuyumcunun tezgaha çıkardığı altınları inceleyen şüpheli bir yandan da kuyumcu ile konuşmaya başladı. Şüpheli, kuyumcunun bir anlık dalgınlıkla arkasını dönmesinden faydalanarak, tezgahın üzerinde bulunan keseleri alarak kaçtı.

Kuyumcu dükkanının kameralarını boyayıp kilolarca altın çaldılarKuyumcu dükkanının kameralarını boyayıp kilolarca altın çaldılar

Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin çaldığı altınların 2 milyon değerinde olduğu öğrenildi.

orduda-kuyumcunun-dalginligindan-faydal-1009256-299368.jpg

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Türkiye
"Atatürk'e armağan şarkılar" konseri geliri İstanbul Vakfı'na bağışlandı
"Atatürk'e armağan şarkılar" konseri geliri İstanbul Vakfı'na bağışlandı
Sındırgı beşik gibi! Ahmet Ercan'dan tedirgin edecek açıklama
Sındırgı beşik gibi! Ahmet Ercan'dan tedirgin edecek açıklama
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti