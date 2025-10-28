Kuyumcu dükkanının kameralarını boyayıp kilolarca altın çaldılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde, pazar gecesi meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre gece geç saatlerde gelen 2 kişi, kuyumcu dükkanının kepenk sistemini açıp içeri girdi.

GÜVENLİK KAMERALARINI SPREY BOYAYLA BOYADILAR

Koyu renk kıyafet giyerek kapüşonla yüzlerini gizleyen 2 şüpheli, yanlarında getirdikleri siyah renkli sprey boyayla kameraları boyayarak görüntü almasını engelledi. Ardından 2 şüpheli yanlarında getirdikleri matkap ve özel aletlerle içerisinde altınların bulunduğu yaklaşık 5 santimetre kalınlığındaki çelik kasayı deldi. Kasadaki bir miktar altını ve kamera kayıt cihazını da alan 2 şüpheli, kaçtı.

Kapalıçarşı'da altın fırtınası! Gramla satıyor kiloyla alıyorlar!

Dün sabah iş yerine gelen işletme sahibi, kapının açık olduğunu, çelik kasanın delinerek açıldığını ve yaklaşık 4 kilo altının çalındığını fark etti. İşletme sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı, kuyumcuda ve çelik kasada parmak izi çalışması yaptı.

Kuyumcu açılışında altın ve saat dağıttılar: Akın akın geldiler!

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu çevresinde keşif yaptığı da değerlendirilen hırsızlık şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.