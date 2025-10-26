Kuyumcu açılışında altın ve saat dağıttılar: Akın akın geldiler!

Yayınlanma:
Kocaeli'de kuyumcu açılışında altın ve saat hediye edilmesi yoğunluğa neden oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kuyumcu zincirinin yeni şube açılışında ilk 500 müşteriye 0,25 gram altın, sonraki 500 kişiye saat hediye edilmesi yoğunluğa yol açtı.

Bir kuyumcu zincirinin Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki yeni şubesi törenle hizmete açıldı.

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, gün geçtikçe büyüyen Darıca'da yeni işletmelerin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

kuyumcuu.jpg

VATANDAŞLARA HEDİYE ALTIN VE SAATLER DAĞITILDI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağaza görevlileri tarafından geliş sıralarına göre numara verilen vatandaşlara hediye altın ve saatleri dağıtıldı.

Kaynak:AA

