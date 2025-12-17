Özgür Özel'in ifşa ettiği 'İBB Borsası': Tahliye vaadi ile 8 milyonluk vurgun iddiası

19 Mart tarihinde başlatılan İBB soruşturması kapsamında aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanları ile CHP'li bürokratların tutuklanması hala ülkenin en önde gelen konularından birisi.

Yargılamalar her ne kadar eleştirilse de tutuklu bir şekilde devam ederken CHP Lideri Özgür Özel, 'İBB Borsası' oluşturulduğunu ifşa etmişti. Borsa kapsamında avukatların tahliye vaadiyle şüphelilerden astronomik ücretler talep ettiği ortaya çıkmış, önce avukat Mehmet Yıldırım yurtdışına firar etmek isterken yakalanmış sonrasında ise ev hapsine alınmıştı.

Son Dakika | CHP'den İBB kumpas borsasına ilişkin suç duyurusu

Sonrasında ise AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi avukat Mücahit Birinci'nin soruşturma kapsamında tutuklu Murat Kapki'ye, "Bunu imzalayacaksın, ayrıca 2 milyon dolar vereceksin, böylece buradan çıkacaksın" dediği öne sürülmüştü.

Birinci bu iddiaların ardından AKP'den istifa ettiğini duyurdu.

TAHLİYE VAADİ İLE 8 MİLYON DOLAR

İBB Borsası kapsamında bir vurgun ortaya çıktı. Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre, 3. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan TECO Petrolleri’nin sahibi Sarp Yalçınkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak dolandırıldığını iddia etti.

Yalçınkaya savcılık başvurusunda kendini avukat olarak tanıtan iki kişinin 10 milyon dolar karşılığında tahliye vaad ettiğini, 8 milyon dolara anlaştıklarını ama parayı vermesine rağmen tahliye olmadığını belirterek şikayetçi oldu.

EK KLASÖRLERDE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu olay İBB iddianamesinin UYAP'a yüklenmesinin ardından ortaya çıktı. Yalçınkaya’nın savcılığa yaptığı, "Dolandırıldım" başvurusu ek klasörlerdeki belgeler arasından çıktı. 26 Mayıs’ta tutuklanan Yalçınkaya, 28-29 Mayıs tarihlerinde Ç.S. ve K.S. isimli kişilerin kendisine ulaşarak, 10 milyon dolar karşılığında tahliyesini sağlayacaklarını vaat ettiklerini ancak tahliyenin gerçekleşmediğini ifade eden bir dilekçeyle şikayetçi oldu.

PARA ALIŞVERİŞİNİ ANLATTI

Yalçınkaya, dolandırılış sürecini anlattığı başvurusunda daha önceden tanıdığı Ç.S.’nin kendisiyle iletişime geçtiğini, kendisinden 10 milyon dolar istediğini 8 milyon dolara kadar pazarlık yaptığını şu şekilde anlattı:

"Şirket avukatlarıma, bu bedelin tarafıma ait olan CSY Global A.Ş. firmasından öncelikle benim şahsi hesabıma sonrasında ise şahsi hesabımdan E. Kuyumculuk A.Ş. hesabına gönderilmesi için talimat verdim. Bu işlemlerin tamamı yanlış hatırlamıyorsam 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. E. Kuyumculuk hesabına 8 milyon dolar karşılığında 300 milyon TL yatırdım. O günden bugüne kadar birkaç gün içinde ifadeye çağrılacağım ve ifade sonrasında salıverileceğime ilişkin taahhütte bulunuldu. Bu süre zarfında bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadığı gibi, tarafımdan ödenen paranın aynen iade edilmesini istememe rağmen bu bedel geri gönderilmedi"

6 DEFA İTİRAFÇI OLARAK İFADE VERDİ

Habere göre Yalçınkaya, tutuklanmasının ardından bugüne kadar tam 6 defa itirafçı olarak ifade verdi. Bu ifadelerde birçok iddiayı ortaya atan Yalçınkaya'nın sicilinin de kabarık olduğu ortaya çıktı. Yalçınkaya, tefecilik, kasten yaralama, tehdit, intihara teşebbüs ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan işlem gören bir isim.