Kiracılar dikkat! Bu hata doğrudan tahliye sebebi sayılıyor: Yargıdan emsal karar

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Kira ödemelerini düzenli yaptığını düşünen binlerce kiracıyı ilgilendiren kritik bir detay, mahkeme kararıyla tescillendi. Kira bedelinin mülk sahibi dışında, sözleşmede adı geçmeyen üçüncü bir kişinin (eş, çocuk veya yakın akraba) hesabına yatırılması, borcu yasal olarak ortadan kaldırmıyor.

SÖZLEŞMEDE AÇIK YETKİ YOKSA ÖDEME GEÇERSİZ

Kira hukuku kapsamında ödemelerin ispatı büyük önem taşıyor. Eğer kira sözleşmesinde açık bir yetkilendirme maddesi bulunmuyorsa; ev sahibinin eşi, çocuğu ya da bir yakınına yapılan para transferleri yasal olarak kira ödemesi yerine geçmiyor. Bu durum, kiracının iyi niyetle ödeme yapmasına rağmen, hukuki süreçte borçlu durumuna düşmesine neden olabiliyor.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU: KİRACININ TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Konuyla ilgili emsal niteliğindeki karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme, ev sahibinin eşine düzenli ödeme yapan ancak bu durumu sözleşme ile kayıt altına almayan bir kiracının davasını görüştü.

Mahkeme heyeti, yapılan ödemelerin "kira borcunu ortadan kaldırmadığına" hükmetti. Kararda, kira borcunun yasal olarak halen devam ettiği vurgulanarak kiracının tahliyesine karar verildi.

HEM TAHLİYE HEM DE İCRA İNKAR TAZMİNATI ŞOKU

Mahkemenin kararı sadece tahliye ile sınırlı kalmadı. Kiracının, borcu olmadığına dair yaptığı itirazı haksız bulan mahkeme, kiracıyı ayrıca icra inkar tazminatı ödemeye mahkum etti. Böylece kiracı hem evinden oldu hem de kira bedellerini ikinci kez ödeme riskiyle ve tazminat yüküyle karşı karşıya kaldı.

Fiyatlar ortaya çıktı: İstanbul'un bu ilçelerinde site aidatları el yakıyor

HUKUKÇULAR UYARIYOR: ÖDEMELER "YAPILMAMIŞ" SAYILABİLİR

Hukukçulara göre bu karar, kiracılar için hayati bir uyarı niteliği taşıyor. Kira bedeli düzenli olarak banka yoluyla gönderilse bile, alıcı kısmında yazan ismin kiraya veren (ev sahibi) ile birebir aynı olması gerekiyor.

Uzmanlar, kiracıların kendilerini hukuken güvence altına alabilmeleri için şu iki şarttan birinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtiyor:

Ödeme yapılacak kişinin isminin ve IBAN bilgisinin kira sözleşmesinde açıkça yer alması.

Eğer üçüncü bir kişiye ödeme yapılacaksa, ev sahibinden bu konuda yazılı bir yetkilendirme veya talimat belgesi alınması.

Aksi takdirde yapılan tüm ödemeler hukuken "ödenmemiş" sayılabiliyor. Bu durum ise tahliye davaları, işleyen yasal faizler ve yüksek tazminat bedelleri gibi ağır sonuçları beraberinde getiriyor.